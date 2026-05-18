長野県上田市にあらわれた1頭のクマ。すぐそばのグラウンドでは、中学生がサッカーの試合を行っている最中でした。

■サッカーの試合中…すぐそばにクマが

「クマがいる」。その一言で、場の空気は一変しました。

撮影されたのは長野県上田市。クマがいたのは、中学生がサッカーをするグラウンドのすぐ目の前です。

撮影したのは、たまたま居合わせたNNNの記者。クマはゆっくりと奥の方へと歩いて行きました。

当時、グラウンドではサッカーの試合が行われていましたが、中止になりました。

試合をしていた中学生や保護者などおよそ100人は避難し、幸いケガ人はいませんでした。

■“登山中”クマに襲われたか ロシア人男性重傷

一方、クマに襲われケガをしたケースも。

現場となったのは、東京・奥多摩町。警察や消防などによりますと、17日、登山中とみられる30代くらいのロシア人の男性が、クマに襲われました。

男性は重傷を負いヘリコプターで病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

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各地で相次ぐクマの出没。自らの力で“撃退”したケースもあります。

17日にクマに襲われた、北海道士別市の78歳の男性が取材に応じました。

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鹿又保夫さん（78）

「これは鉄工所でつくってもらったんですよ」

窮地を救ったのは“クマ用の武器”ではなく、とっさに繰り出した自らの拳でした。

警察によりますと、男性がクマに襲われたのは、17日午前6時半ごろ。

山菜採りをおえた男性のわずか5メートルほど先に、クマが現れたといいます。

■覆いかぶさるクマに反撃 男性にケガなし

鹿又保夫さん（78）

「どうしようもないからって下がったときに、草に引っかかって後ろにひっくり返った」

倒れ込んだ男性に容赦なく覆いかぶさるクマ。その時でした。

鹿又保夫さん（78）

「かもうとしてクマの開いた口がここにあった。拳をこうやってやった、そしたら拳が鼻にあたったんですね、そのときにクマが逃げた」

鼻先に拳があたったことでクマは逃走し、男性にケガはありませんでした。

一歩間違えれば、命に関わるクマの出没。これからの季節、山やレジャーに出かける際は、万全の対策と高い警戒が必要になりそうです。