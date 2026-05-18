栃木・上三河町の強盗殺人で逮捕された実行犯は高校生4人で、うち3人は元同級生や知人だった。死刑にもなりかねない凶悪犯罪の実行役に、高校生たちはどうやって集められたのか。2026年5月18日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）で明らかになったのは、「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」の人手不足だった。

SNSによる実行役集めが難しくなった？

犯罪ジャーナリストの多田文明氏によると、闇バイトに応募して犯罪グループに潜入する「仮想身分捜査」の導入で、SNSによる実行役集めが難しくなり、めぼしい人物に仲間を集めさせる「マルチ型闇バイト」に変わってきているのだという。

「NEWSカイトウ」コーナーでフジテレビの平松秀敏・解説副委員長はこう説明した。「闇バイト・トクリュウを巡る事件で、1年間に1万人規模で逮捕されて、『人手不足』が起きてるんですよ。となると、犯罪グループは何を考えるか。たとえば少年。20代の男じゃなくて少年だとか、高齢者、外国人をターゲットにしてリクルート活動をしているという現状があります」

捜査の先は指示役、回収役の逮捕

上三河町の事件も、最初の高校生が元同級生や知人を引っ張り込んだのではないかと見る。4人のほかに、指示役として20代の夫婦が逮捕されているが、「実行役と何らかの（直接的な）つながりがあるのではないでしょうか。犯行時に現場近くにいたりして、指示役というより実行犯のとりまとめ役ではないですかね」と平松記者は指摘した。

伊藤利尋キャスターは「警察はさらに上の指示役、奪ったものを回収する回収役などがいるとみて捜査をしています」と見通しを伝えた。

（シニアエディター 関口一喜）