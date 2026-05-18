Photo: 山粼 舞

ROOMIE 2026年3月23日掲載の記事より転載

ホーローの鍋や保存容器が好きで、いくつか愛用しています。

ホーロー製品といえば比較的コンパクトなものが多い印象があったのですが、無印良品の新作で「大きな保存容器」を発見！

使ってみるとさまざまな場面で活躍してくれるアイテムだったんです。

持ち手付きの大きめホーロー容器

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無印良品の「蓋が選べる ホーロー保存容器 特深型／持ち手付き」は、3月上旬に発売されたアイテム。

持ち手を含まないサイズは約幅19×奥行23.5×高さ11.5cm。かなり大きく深さもあります。

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ホーロー素材のいいところは、丈夫で熱や酸などに強く、また直火やオーブンにも対応していること。

そのため、キッチンのさまざまなシーンで活躍してくれるんです。

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フタは別売りで、「ホーロー保存容器用 バルブ付き密閉蓋 大」と「ホーロー保存容器用 シール蓋 大」の2種類。私は「密閉バルブ付き」のものを購入しました。

一般的には食品の保存に使うことが多い商品。無印良品のWebサイトでは糠漬け用の容器として活用していますが、ほかにもいろいろな場面で使ってみました！

お米の保存のベストアンサーかも

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まず使いたかったのが、お米の保存。

今までペットボトルに入れたり、小さめの保存容器に小分けにしたりしていたのですが、どうしても使いにくかったんですよね。

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この「特深型」であれば、たっぷり入るのはもちろん、計量カップやお米用の防虫剤を入れやすく、扱いがとにかくシンプル。

約2kg分を入れたのですが、まだまだ入ります。5kgくらいまでなら入りそうです。

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残量もわかりやすく、角があるから最後の一粒までキレイに使いきれます。

火を使う場面からインテリアまで

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発売前からやりたいと思っていたのが、ふきんや瓶の煮沸消毒。

衛生的に使えるホーローだからこそ、こういう場面で頼もしいんです。

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熱伝導率が良いからたっぷりのお湯もすぐに沸かせて、作業時間の短縮にもなりますよ。

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また、見た目がころんとしてかわいらしいため、収納アイテムとして使うのもおすすめです。

たとえばストック用のお菓子や食材を入れておくと、適度に生活感を消しつつインテリアに馴染んでくれます。

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お弁当関連のアイテムをまとめておくのにもぴったり！

結構かさばるアイテムが多いので、深い容器にまとめて置けるのは便利です。

冷蔵庫で保管するならサイズは注意

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もちろん、たくさんつくったスープやカレーを保存するのにも活躍。これからのシーズンは、梅酒や果実酒を漬けるのにもよさそうです。

ただしかなり大きめなので、冷蔵庫の中でスペースを取ってしまうのは気をつけておきたいポイントですね。

待望のサイズ展開で、購入して早速大満足の買い物になりました。