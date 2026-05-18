久保史緒里、東北楽天で始球式 “MyHERO”がキャッチャーに「届いてよかった」
元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、16日に楽天モバイル 最強パーク宮城で行われた、東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス戦において、セレモニアルピッチを行った。
【写真】“MyHERO”がキャッチャー！久保史緒里セレモニアルピッチの模様
緊張した面持ちでマウンドに向かった久保だが、MyHEROの中島選手がキャッチャーを務めることがわかると、驚きの表情。応援団からの声援を背に見事にノーバン投球で歓声を浴びていた。
■久保史緒里
今年は津留崎選手（※崎＝たつざき）が投球練習で「絶対いける！」と後押ししてくださったので、ポジティブな気持ちでマウンドに上がりましたが、MyHEROの中島選手が受けてくださるのを知らなかったので、一気に緊張しました。「ナイスピッチング」と声を掛けていただいて、なんとか届いてよかったです。
昨年は緊張していて後から知ったのですが、今年は楽天イーグルスファンの皆さんの久保史緒里コールがしっかり聞こえてきて、なんて温かいんだろうと思いました。これからも一緒に楽天イーグルスを応援していきましょう！
【写真】“MyHERO”がキャッチャー！久保史緒里セレモニアルピッチの模様
緊張した面持ちでマウンドに向かった久保だが、MyHEROの中島選手がキャッチャーを務めることがわかると、驚きの表情。応援団からの声援を背に見事にノーバン投球で歓声を浴びていた。
■久保史緒里
今年は津留崎選手（※崎＝たつざき）が投球練習で「絶対いける！」と後押ししてくださったので、ポジティブな気持ちでマウンドに上がりましたが、MyHEROの中島選手が受けてくださるのを知らなかったので、一気に緊張しました。「ナイスピッチング」と声を掛けていただいて、なんとか届いてよかったです。
昨年は緊張していて後から知ったのですが、今年は楽天イーグルスファンの皆さんの久保史緒里コールがしっかり聞こえてきて、なんて温かいんだろうと思いました。これからも一緒に楽天イーグルスを応援していきましょう！