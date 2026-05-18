キアヌ・リーブス、日本発ストップモーション時代劇『HIDARI』主演声優に決定 ─ 「本当にビックリしました」【コメント】

日本のアニメーションスタジオ・TECARAT、Whatever、ドワーフスタジオが共同で制作を進めるストップモーション時代劇『HIDARI』の主演声優に、キアヌ・リーブスが決定した。現地時間2026年5月17日、第79回カンヌ国際映画祭内で開催された「Annecy Animation Showcase」にて発表された。キアヌ・リーブスにとって、日本発オリジナル作品への参加は本作が初となる。

「Annecy Animation Showcase」は、カンヌ国際映画祭マルシェ・ドゥ・フィルム内で開催されるアニメーション専門プログラムだ。『HIDARI』は世界から厳選された5作品のひとつとして選出され、原案・脚本・監督を務める川村真司と、プロデューサーの松本紀子が、長編映画化に向けたプレゼンテーションを行った。

『HIDARI』の舞台は江戸時代の日本。時の名工・甚五郎は、江戸城改築工事の現場で陰謀に巻き込まれ、師匠と愛する女性、そして自らの右腕までも奪われてしまう。生き延びた甚五郎は、失った腕の代わりに武器となる義手を造り上げ、相棒の「眠り猫」とともに復讐の旅に出る。幕府内に渦巻く権力争い、迫り来るカラクリ兵、変形する江戸城のなかで、復讐と再生の物語が描かれる。

本作は、実在不明の伝説的彫刻職人「左甚五郎」の物語を、彼の作品と同じ木彫人形を使って描くストップモーション時代劇だ。YouTubeで公開されたパイロットフィルムは490万回再生以上、チャンネル登録者は12万人を突破。パイロットフィルムとしては異例となる世界20以上の映画祭で受賞している。

主演声優として参加するキアヌ・リーブスが演じるのは、主人公・左甚五郎。『スピード』『マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズで知られるほか、『トイ・ストーリー4』や『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』など、アニメーション作品でも声優として活動してきた。本作では、すべてを失い復讐に生きる甚五郎の執念、葛藤、悲哀を声で表現する。

実際のパイロットフィルムがこちらだ。

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以下、コメント全文を掲載する。

キアヌ・リーブス（左甚五郎 役）コメント

『HIDARI』のパイロットフィルムを初めて観て、本当にビックリしました。チームが生み出した映像は素晴らしく、脚本を読んで、この作品は唯一無二の映画になると確信しました。観客としてもぜひこの映画を観たいし、自分もその一部になりたいと思ったんです。『HIDARI』には、世界中の観客の心を動かす、特別な力があると信じています。（日本語訳）

川村真司（監督）コメント

HIDARIのパイロットフィルムや脚本を作っている時、参考にした映画のひとつは「John Wick」でしたし、映画化する際に誰を起用したいかという勝手なドリームリストを作った時、一番最初に書いた名前がキアヌ・リーブスでした。まさか本当にその人に参加してもらえるとは夢にも思いませんでした。今でもまだ信じられない気持ちで一杯です。でも、こんな名優に参加してもらえるのであれば、彼の力も借りながら必ず面白い作品にできるようチーム一同励んでいきたいと思います。

松本紀子（プロデューサー）コメント

キアヌが参加してくれたことで、私たちの甚五郎は、いよいよ「声」を手に入れました。それだけでなく、川村監督とも活発なクリエイティブなやり取りをしてくださっていることに、本当に信じられない、ワクワクした気持ちでいます！映画業界的にはインディーズな私たちではありますが、日本だけではない広い可能性の中で制作することを目指し、「一緒にいて欲しい仲間」を集めながら、少しずつ、しかし力強く、更に前進していきたいと思います！

『HIDARI』は、川村真司が共同設立したWhatever、ドワーフスタジオ、TECARATの3社による共同開発作品。長編映画としては90分を予定しており、共同監督・キャラクターデザインは小川育、キャラクターデザイン・木彫／美術デザインは八代健志が務める。