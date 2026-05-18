児童英検ブロンズ、毎日30分で到達！ ミニマックスインターナショナルスクール「オンライン英語プログラム」

記事ポイント 神奈川県の湘南長沢幼稚園が、保育時間内に毎日30分のオンライン英語レッスンを2年間継続し、年長児全員が2026年6月に児童英検（ブロンズ）を受験しますネイティブ講師によるLIVE形式で5〜7分の短時間セッションを組み合わせた構成により、保育士の負担を増やさずに英語教育を実施しています来年度の年長児はシルバーレベルに到達する見込みで、英語力の「見える化」が園選びの新しい基準になりつつあります 神奈川県の湘南長沢幼稚園が、保育時間内に毎日30分のオンライン英語レッスンを2年間継続し、年長児全員が2026年6月に児童英検（ブロンズ）を受験しますネイティブ講師によるLIVE形式で5〜7分の短時間セッションを組み合わせた構成により、保育士の負担を増やさずに英語教育を実施しています来年度の年長児はシルバーレベルに到達する見込みで、英語力の「見える化」が園選びの新しい基準になりつつあります

神奈川県の湘南長沢幼稚園で、幼稚園児の英語力を資格という形で示す取り組みが始まっています。

東京・目黒に拠点を置くミニマックスインターナショナルスクールが提供するオンライン英語プログラムを導入した同園の年長児が、2026年6月に「児童英検（ブロンズ）」を受験します。

毎日30分・2年間の積み重ねが、子どもたちの英語力を検定合格水準まで引き上げます。

ミニマックスインターナショナルスクール「オンライン英語プログラム」





提供元：ミニマックスインターナショナルスクール（東京都目黒区）形式：ネイティブ講師によるLIVE形式オンライン英語レッスン実施時間：保育時間内・毎日30分セッション構成：5〜7分単位の短時間セッションの組み合わせ内容：歌・単語・フォニックスを組み合わせたカリキュラム公式サイト：minimax-int.com（テキスト記載）

ミニマックスインターナショナルスクールの教育ノウハウをもとに構築されたオンライン英語プログラムは、幼稚園の保育時間内に無理なく組み込める設計になっています。

湘南長沢幼稚園では2年間にわたって毎日30分のレッスンを継続した結果、年長児が児童英検ブロンズレベルに到達します。

さらに現行カリキュラムのもとでは、来年度の年長児はシルバーレベルへの到達が見込まれています。

これまで幼稚園の英語教育は「楽しんでいる雰囲気」として伝えられることが多く、実際の成長が見えにくい側面があります。

湘南長沢幼稚園では児童英検という外部指標を取り入れることで、英語教育の成果を保護者が実感しやすい形で示しています。

毎日30分が生むカリキュラムの特徴





レッスンは5〜7分単位の短時間セッションを複数組み合わせた構成で、歌・単語・フォニックスを取り入れながら進められます。

子どもたちは英語の”音まね”から始まり、導入から数か月で簡単な英語で自分の伝えたいことを発話する段階へと成長しています。

英語を学習科目としてではなく、遊びの延長として吸収できる環境が整っています。

ネイティブ講師によるLIVE形式で実施されるため、子どもたちはリアルタイムのやり取りを通じて自然な英語の”音”に毎日触れています。

幼稚園の行事を優先しながら生活リズムに沿って組み込める設計のため、保育士側の運用負担を増やさずに質の高い英語教育が実現されています。

保護者・教員からの評価





湘南長沢幼稚園の保護者からは、家庭で英語の歌を口ずさんだり単語を自然に話す場面が増えたという声や、保育時間内でここまで英語に触れられる環境への満足の声が寄せられています。

園の教員側からも、短いセッションの組み合わせで無理なく運用できること、保育士の負担を増やさずに英語教育を実現できているという評価が挙がっています。

近年、幼稚園を選ぶ保護者にとって「何ができるようになるのか」という教育成果の具体性が重要な判断基準になっています。

湘南長沢幼稚園では「英語をやっている園」から「英語が身につく園」という方針のもと、児童英検の受験を通じて英語教育の成果を保護者に伝える仕組みを整えています。

毎日30分・2年間という継続的な積み重ねが、幼稚園段階での英検受験という具体的な成果につながったミニマックスインターナショナルスクールのオンライン英語プログラムは、保育時間内に導入可能なネイティブLIVEレッスンとして、教育関係者への個別問い合わせにも対応しています。

ミニマックスインターナショナルスクール「オンライン英語プログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 湘南長沢幼稚園の年長児が受験する児童英検のレベルは何ですか？

A. 2026年6月に受験するのは「児童英検（ブロンズ）」レベルです。

また、現行カリキュラムでは来年度の年長児はシルバーレベルへの到達が見込まれています。

Q. このオンライン英語プログラムを導入したい幼稚園はどこに問い合わせればよいですか？

A. ミニマックス（東京都目黒区）が教育関係者からの問い合わせに個別対応しています。

詳細は公式サイトまたはメールアドレスから案内されます。

Q. レッスンは保育士が英語を教える形式ですか？

A. ネイティブ講師によるLIVE形式のオンラインレッスンのため、保育士が英語を指導する必要はありません。

保育士の負担を増やさずに運用できる体制が整っています。

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