◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆３０５５

全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。

優勝決定戦は、トーナメント１回戦を突破したＡブロック１位の潮崎豪とＢブロック１位・鈴木秀樹が対戦した。

激闘となった一戦は、潮崎の豪腕ラリアットを耐え抜いた鈴木がダブルアームスープレックスで劇的な勝利を飾り、初優勝を決めた。

試合後、１１年ぶりのカーニバル出場もトロフィーに届かなかった潮崎は「４４歳、潮粼豪を堪能してもらえたかな。ボロボロになるまで戦い続ける。これが全日本プロレス、全日本プロレスのレスラーですよ。プロレスを堪能できました。ありがとう」とほほ笑んだ。

さらに全日本プロレス公式Ｘのカメラに芦野祥太郎、ザイオン、オデッセィの「ＨＡＶＯＣ」の同志に囲まれ「いつもこうやって組んでるけど、オデッセイ、祥太郎、ザイオン、この３人とも戦いたいね。ＨＡＶＯＣの潮粼というのも本当に俺の中で大きいものだけど、ＨＡＶＯＣの皆と戦いたい」と脱退を電撃表明した。

潮崎の決意にザイオンは「これぞ真のＨＡＶＯＣＡＮＩＡＮだ。賛成だ。あなたを誇りに思うよ。覚えていて、一度メンバーになったら、いつもＨＡＶＯＣだ」と受け入れ、用意した缶ビールで乾杯し潮崎を送り出した。

◆５・１７大田区全成績

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

〇潮粼豪（Ａブロック１位）（１８分１８秒 豪腕ラリアット→片エビ固め）菊田円（Ｂブロック２位）●

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（Ｂブロック１位）（１分０９秒 横入り式エビ固め）斉藤レイ（Ａブロック２位）●

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎（１１分１０秒 ダイビングヘッドバット→エビ固め）大森北斗●、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇青柳優馬（１２分２４秒 Ｔｈｅ Ｆｏｏｌ→エビ固め）矢野安崇●

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、〇小藤将太（１１分３５秒 ウラカンラナ）斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤●

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、〇安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐（１６分２１秒 ギムレット→片エビ固め）諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留●

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１４分３１秒 ファイアーバードスプラッシュ→エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌●

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（２４分１５秒 ダブルアームスープレックス→体固め）潮崎豪●