【ダイソー】待望の再入荷、“引き出しグチャグチャ問題”を解決する神アイテム 活用術＆失敗を防ぐ注意点
日々の暮らしに役立つモノを発信している、ぴぴさん（@pipi_life__）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。ダイソーアイテムを活用した引き出し収納の“新常識”を紹介した。
【写真たくさん】キッチン引き出しもスッキリ、ダイソー・神アイテムを使った、“引き出し”収納での活用術
ぴぴさんは「ずーっと完売していたけれどついに待望の再入荷」「引き出しの中ってすぐグチャグチャになったり よくあるケース収納だと入れる物によって収納幅が変わるから困ることない？そんな悩みをダイソーの仕切り板で解決したよ」と、100円ショップ・ダイソーから再登場した「伸縮式引出し整理仕切版」を使った実際の活用術として以下の3つを披露している。
1：キッチン
消耗品やお菓子のストックを立ててスッキリ収納
2：衣装ケース
迷子になりがちな靴下や下着がひと目でわかるように
3：洗面所
洗剤やヘアケアアイテムなどの転倒を防止
引き出しや収納するもののサイズに合わせて仕切りを自由に調整できるため、スペースを無駄なく使い切ることができる。
一方で、実際に使用したからこそ分かる“注意点”も公開。まず確認すべきは「サイズ」だ。本商品は通常31.5センチで、最大53センチまで伸ばすことが可能だが、みーこさんは「一番使いたい場所に使えなかった」と、事前に引き出しの奥行きをしっかり計測することを推奨した。
また、設置面によっては、仕切りのグラつきやズレがあるという。その対策として「ゲルテープ」を設置面に貼ることでズレを防止でき、より快適に使用できるという。
【写真たくさん】キッチン引き出しもスッキリ、ダイソー・神アイテムを使った、“引き出し”収納での活用術
ぴぴさんは「ずーっと完売していたけれどついに待望の再入荷」「引き出しの中ってすぐグチャグチャになったり よくあるケース収納だと入れる物によって収納幅が変わるから困ることない？そんな悩みをダイソーの仕切り板で解決したよ」と、100円ショップ・ダイソーから再登場した「伸縮式引出し整理仕切版」を使った実際の活用術として以下の3つを披露している。
消耗品やお菓子のストックを立ててスッキリ収納
2：衣装ケース
迷子になりがちな靴下や下着がひと目でわかるように
3：洗面所
洗剤やヘアケアアイテムなどの転倒を防止
引き出しや収納するもののサイズに合わせて仕切りを自由に調整できるため、スペースを無駄なく使い切ることができる。
一方で、実際に使用したからこそ分かる“注意点”も公開。まず確認すべきは「サイズ」だ。本商品は通常31.5センチで、最大53センチまで伸ばすことが可能だが、みーこさんは「一番使いたい場所に使えなかった」と、事前に引き出しの奥行きをしっかり計測することを推奨した。
また、設置面によっては、仕切りのグラつきやズレがあるという。その対策として「ゲルテープ」を設置面に貼ることでズレを防止でき、より快適に使用できるという。