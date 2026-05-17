第８７回オークス・Ｇ１は５月２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。

スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は桜花賞を快勝して牝馬クラシックのタイトルを獲得。いつも通りのスタートを決めると、道中は折り合いよく運び、抜群の手応えで迎えた直線は追い出しを待つ余裕さえあった。阪神ジュベナイルフィリーズの１馬身１／４差から２馬身半差とライバルとの差を広げ、自身の走破時計を１秒１も短縮。女王という称号にふさわしい牝馬１冠目のパフォーマンスだった。

母のエピセアロームは桜花賞１５着、オークス１６着。牝馬クラシックでは結果を残せなかったが、娘はすでに桜花賞で母を超えた。その母は１２００メートルの重賞を２勝と、短距離で能力を開花させただけに血統的に距離延長はポイントとなるが、１９８４年のグレード制導入以降、桜花賞馬のオークス成績は３７戦１１勝、２着８回で連対率は５割を超える。過去の傾向からも中心は揺るがない。

ラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、オークストライアルのフローラステークスを制してのＧ１初挑戦となる。２走前のきさらぎ賞（３着）では牡馬を相手にラスト６００メートル最速の３２秒８をマークしてタイム差なし３着。前走でも最速タイの３２秒８で差し切った。牝馬らしい切れ味が最大の武器。直線が長い東京コースで桜の女王に真っ向勝負を挑む。

アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞ともに５着。スターアニスとの差も０秒５差から０秒６差に広がってしまったが、この馬の最大の魅力は母シンハライトが１６年のオークス馬であること。コンビを組む武豊は同レースを３勝しており、東京２４００メートルで逆転を狙う。

ドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は新馬、１勝クラス、クイーンカップと全３勝が東京。舞台替わりは歓迎なうえ、母ノームコアが２０００メートルの香港Ｃを勝った実績からも距離が延びることに不安はない。