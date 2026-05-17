三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.ら総勢34人集結 TOBE『to HEROes』約17万人動員 Prime Video独占配信へ
TOBE所属アーティストが集結するライブ『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』が、5月16日、17日の2日間にわたり北海道・大和ハウス プレミストドームで開催された。4月の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を含む全5公演で約17万人を動員。さらに、同公演の模様が5月29日午前0時からPrime Videoで独占配信されることも発表された。
【過去のライブ写真】それぞれの魅力放つ…Number_iらグループカット
同公演には、Number_i、IMP.、北山宏光、三宅健、ISSEI、CLASS SEVEN、TRAINEEら総勢34人が出演。約2時間40分にわたり全47曲を披露し、会場を盛り上げた。
ライブはIMP.の「CRUISIN'」で幕開け。北山は「THE BEAST」「灰になる前に」、IMP.は「Revolution」「Butterfly」「ROCKIN’ PARTY」などを披露した。三宅は「ホーンテッド」「Ready To Dance」に加え、「100CANDLE」「DROP」などソロステージでも存在感を発揮した。
Number_iは「GOAT」「2OMBIE」「Numbers」「なんかHEAVEN」「3XL」など話題曲を次々と披露。会場から大きな歓声が上がった。ISSEIは「Perfect feat. SKRYU」「Go Getter feat. AK-69」などで力強いパフォーマンスを展開し、CLASS SEVENも「White Love」「ZAWAMEKI」「心にキスをした」などで観客を魅了した。
アンコールでは、IMP.「STRANGER」、北山「Just Like That」、三宅「iDOLING」、Number_i「i-mode」などを披露。最後まで熱気に包まれたまま公演を締めくくった。
『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』は、2026年4月20日から22日にバンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日に大和ハウス プレミストドームで開催。Prime Videoでは5月29日午前0時から独占配信される。
【過去のライブ写真】それぞれの魅力放つ…Number_iらグループカット
同公演には、Number_i、IMP.、北山宏光、三宅健、ISSEI、CLASS SEVEN、TRAINEEら総勢34人が出演。約2時間40分にわたり全47曲を披露し、会場を盛り上げた。
Number_iは「GOAT」「2OMBIE」「Numbers」「なんかHEAVEN」「3XL」など話題曲を次々と披露。会場から大きな歓声が上がった。ISSEIは「Perfect feat. SKRYU」「Go Getter feat. AK-69」などで力強いパフォーマンスを展開し、CLASS SEVENも「White Love」「ZAWAMEKI」「心にキスをした」などで観客を魅了した。
アンコールでは、IMP.「STRANGER」、北山「Just Like That」、三宅「iDOLING」、Number_i「i-mode」などを披露。最後まで熱気に包まれたまま公演を締めくくった。
『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』は、2026年4月20日から22日にバンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日に大和ハウス プレミストドームで開催。Prime Videoでは5月29日午前0時から独占配信される。