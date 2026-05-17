◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡ３連戦に３連勝し、今季最長の連勝を「６」に伸ばした。先発したドラフト１位・竹丸和幸投手は、６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目（２敗）。同一カード３連戦３連勝は今季初で、チームの貯金は今季最多の５となった。

竹丸は３回まで１安打投球。４回は先頭・度会に二塁打を許したが、後続を断った。６回は２死二、三塁のピンチで蝦名を遊ゴロとピンチを脱して５勝目をつかんだ。

頼もしいルーキーの姿に杉内俊哉投手チーフコーチは「ピンチで彼は出力を上げられる。その辺はすごいところですよね」と評価。「なかなか珍しいというかね、（きつい時は）本来ならベンチをチラチラ見て『変えてください！』っていうピッチャーが多いですけど、本人はバッターに集中して投げていますから。後先、考えずに投げられるというのは大事ですよね」と振り返った。

ここまで安定した投球を続けている左腕には「平均でも６回ぐらいなので、それを７、８回と伸ばせたらもう１個上のランクに行くのではないかな、と思いますけどね」と期待をかけ「ジャイアンツのエースになるために、空振りを取りたい時に取れる変化球だったりが必要かなと思いますね」と語った。

とはいえ、まだプロ１年目。「こちらで抹消して、しっかり中１０日で投げさせることぐらいしか今のところはできないので。今年一年に関しては、何試合かやったらまた抹消するとか、そういうことを繰り返すと思います」とコンディション面に配慮しながら起用を続ける方針であることを明かした。