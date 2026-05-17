タレントの三田寛子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）との挙式・披露宴を2週間後に控えた心境を明かした。

昨年11月に婚約発表した橋之助と能條は先月3日、婚姻届を提出したことを報告。挙式・披露宴は今月末に行われるが、三田はレストランでの自身のショットとともに「長男橋之助の結婚式が近づいてきました」と伝えた。

「頭の中のTODOリストを書き出す手を止め ふと1年前の私は 長男が結婚するなんて夢にも思ってなかったなぁと」と1年前を回顧。「シアトルのスキズのコンサートに出かけてルンルンしていました ソーダをこぼすわカバンは忘れるわと わいわいママ友たちと盛り上がっていたのです」と思い出を振り返った。

そして「その中の2人が翌年我が子の結婚を経験するなんて想像も心の準備もなかった 信じられない！」と率直な心境を告白。「30代の子育てから 30年たって60代花婿の母になる私」とつづった。

フォロワーからは「ご結婚おめでとうございます」「本当に月日がたつのはあっという間で子供の成長もあっという間ですよね」「母として感無量ですね」「花婿の母楽しみですね」などのコメントが届いている。