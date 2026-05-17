Ｊ１ＦＣ東京は１７日、北中米Ｗ杯に選出された２選手の記者会見を１７日、都内で開催した。日本代表ＤＦ長友佑都は１５日に５大会連続で選出され、韓国代表ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）は１６日に自身４度目のＷ杯に臨むことが決まった。

長友は引き締まった表情で「５大会連続のＷ杯メンバーに選出されて非常に光栄に思います。カタール大会から４年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられて、ここにたどり着くことができました。ただここで終わりではなく、僕らには優勝という夢があるので、そこに向かって全身全霊をかけて戦いたいと思います。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします」と話した。

また、現在の心境を「感謝１０００％」と語り、アジア人で初となる５大会Ｗ杯出場については「（５という）数字は光栄だが、いつか超える後輩たちが出てくる。Ｗ杯で何を残すか（が大事）。このＷ杯で優勝しないと、何も残せない」と強調した。

大会で果たしたい役割について「ピッチに出ても勝負できる」とした上で「ピッチ外で、この長い１か月以上、（チーム内で）日々いろんなことある。僕はＷ杯の“嗅覚”を持っている。空気清浄機のように、空気がよどんでいるなと思ったら、きれいな空気に浄化できるというのを、Ｗ杯を通して見せたい」とした。「長友が入って賛否両論あるみたいですが、Ｗ杯が終わる頃には称賛しかないでしょう。日本だけでなく、世界を巻き込んで（やっていく）。見ていてください」と言葉に力を込めた。

そして、「このＷ杯はサッカー人生においてどんな大会になるか？」と問われ、「集大成でしょうね。優勝して、僕の集大成を最高の形で終えたいと思います。多分…またＷ杯後に何を言い出すか、自分でも想像できないけど…」と答えた。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛・西条市生まれ。３９歳。東福岡高―明大。大学３年時の２００７年に特別指定選手としてＦＣ東京でデビュー。０８年プロ契約。同年５月に日本代表初選出。１０年夏にイタリア１部チェゼーナに移籍し、１１年１月にインテルへ加入。トルコ１部ガラタサライなどを経て、２１年９月にＦＣ東京復帰。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場（４得点）。家族は女優の平愛梨と４男。１７０センチ、６８キロ。