◇第21回ヴィクトリアマイル 芝1600メートル（2026年5月17日 東京競馬場）

5月らしからぬ暑さの中での決戦となった「ヴィクトリアマイル」は1番人気のエンブロイダリーが完勝した。

直線横並ぶから抜け出し、1馬身1/4の着差以上の完勝。2着に入った同期のライバル・カムニャックを寄せ付けなかった。

昨年は桜花賞、秋華賞を制し、G1は3勝目。鞍上のルメールはJRAのG1で節目の60勝目となった。

2着に昨年のオークス馬のライバル・カムニャック、3着にクイーンズウォークが入り、人気決着となった。

▼C・ルメール スタートも良かったし、いいポジションが取れた。坂を上ってから手応えが良かったし、勝てると思った。（後続の気配は）何も感じなかった。でもゴールまで集中しないと。ゴールまで頑張ってくれた。

▼ヴィクトリアマイル 牝馬の重賞が整備されるなか、春に一流の牝馬が集うレースとして06年に創設。15年に3連単2070万5810円の大穴となる一方、ウオッカやアーモンドアイなど当代一の牝馬がG1勝利を積み上げている。