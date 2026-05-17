■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFGスタジアム）

【写真を見る】北口榛花が今季初戦は5位、レジェンド”コーチの元で新たな船出、日本人最上位は上田百寧の2位【セイコーGGP】

女子やり投に出場したパリ五輪金メダリスト・北口榛花（28、JAL）が60ｍ36で今季初戦を5位で終えた。

連覇がかかった昨年の東京世界陸上は、右肘のケガの影響で予選敗退。復活を目指す今シーズンは新コーチにオリンピック3連覇（92年バルセロナ、96年アトランタ、00年シドニー）や、世界陸上で3つの金メダルを獲得している“レジェンド”、ヤン・ゼレズニー氏（59）を迎えた。

前日会見では「（投擲が）分かりやすく変わっている部分がたくさんあるので、間違い探し的な感じで楽しんでもらえれば」と会場の笑いを誘いながらも「今まで取り組んできた変化を信じて投げてみたいです」と意気込んでいた。

東京世界陸上と同じ舞台、MUFGスタジアムに帰ってきた北口は1投目、58m60をマークした。続く2投目は54m69と記録を伸ばせずに迎えた3投目。やりを投げると、北口は大きな声を上げた。アジア大会設定記録を上回る60m36をマークし、この時点で2位に浮上した。

3連覇を目指す北口だったが4投目、5投目と記録を伸ばせず5位へ後退。上位3人だけが進む6投目へは進出できなかった。優勝はR.オタボー（23、バハマ）、2位には61ｍ40のシーズンベストをマークした上田百寧（26、ゼンリン）が入った。

【女子やり投 結果】

1位 R.オタボー 61m57

2位 上田百寧 61ｍ40

3位 F.D.ルイスフルタド 60ｍ98

4位 斉藤真理菜 60m45

5位 北口榛花 60m36