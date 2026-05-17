ニュー・オータニと三井住友トラストクラブは、「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」の申し込み受け付けを5月18日に開始する。

カード券面は、ダイナースクラブ プレミアムカードと同じ黒を基調に鳳凰の図柄をデザインした。招待制となり、ニューオータニクラブ ダイナースカード会員からのアップグレードやホテルニューオータニまたはダイナースクラブからの招待で入会できる。年会費は本会員が181,500円（税込）、家族会員は無料。高額利用者向けに一律の利用可能枠は設定しない。

ホテルニューオータニの特典は、ホテルニューオータニ（東京）のエグゼクティブハウス 禅のスタンダードダブルまたはツインの宿泊（年1回）、東京・幕張・大阪・博多の宿泊予約での客室アップグレード、アウトドアプールとビュッフェレストランでの子ども1名無料、東京でのガーデンプール上位エリアやディナーショー、お正月プランの優先予約、東京・幕張・大阪での宿泊者向け会議室無料利用、国内グループホテルと直営レストラン利用時のダブルポイントなど。

ダイナースクラブの特典は、24時間対応のプレミアム専用コンシェルジュサービス、銀座と大阪梅田のプレミアムラウンジ利用、対象レストランで所定のコースを2名以上で利用すると1名分が無料となるプレミアム エグゼクティブ ダイニング、対象飲食店の半年間の利用額に応じて最大2割を払い戻す「My Taste from ダイナースクラブ」などのほか、プライオリティ・パスも付帯する。貯めたポイントは有効期限がなく、航空会社マイルや賞品への交換も利用できる。

発行記念キャンペーンを5月18日から11月17日まで実施する。「エグゼクティブハウス 禅」でのフリーステイ中のピエール・エルメ・パリのアフタヌーンティーを先着100名に提供するほか、東京・幕張・大阪・博多で利用できる30,000円分のレストラン利用券を付与し、入会から3か月以内に150万円以上利用で30,000リワードポイント加算する。