フジテレビの井上清華アナウンサー（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。「めざましテレビ」レジェンドアナたちとの豪華スリーショットを公開した。

「写真の自分がとっても幸せそうです 笑」と井上アナ。元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩、加藤綾子とのスリーショットを披露した。

「高島さん、加藤さんお2人と お会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました 加藤さんとは同じお誕生日なのです」とつづり、同じ4月23日生まれの加藤とともに祝ってもらったことを明かした。

「私は今日も写真を見返してニヤニヤしています」と井上アナ。「#4月23日生まれ」「#お祝いコメントくださった皆様」「#ありがとうございました」と添えた。

この投稿に、ファンからは「神メンバーすぎる」「最強のスリーショット」「素敵なスリーショットお美しいです」「かわいいすぎる」「美女お三方のスリーショット最高ですね」「歴代のレジェンドたちと素敵すぎます」「最高の三人衆 まさに無敵」「おぉ〜すごいメンバー！これはめざましテレビをずーっと見てる私としてもなんか嬉しい」「めざまし三美女」「ステキなレジェンドに囲まれて幸せそう」などの声が寄せられている。

3人はともに朝の情報番組「めざましテレビ」でメインキャスターを務めてきた面々。高島は2003年から2010年、加藤は2012年から2016年、井上アナは2021年から現在までメインキャスターを務めている。