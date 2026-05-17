「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

虎のエースはハチャメチャかっこいい！阪神・村上頌樹投手（２７）が「ＴＯＲＡＣＯデー」に先発し、４月３日・広島戦（マツダ）以来となる今季２勝目を挙げた。完封目前で悔しい降板となったが、九回途中１失点と力投。藤川監督も絶賛の１２３球だった。チームの連敗は２でストップ。首位・ヤクルトと１ゲーム差に迫り、交流戦前の勝率５割以上が確定した。

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村上いわく「最強ピッチャー」。今季４完封の高橋が大きな刺激となっている。圧巻の成績とは裏腹に、３歳年上の先輩は常に自信なさげ。嫉妬することはないのだろうか−。そんな疑問をぶつけると、右腕は笑った。

「それはないですね。実力もネガティブさも、あそこまで行き切ってるから（負の感情は）思わないのかもしれないです（笑）。あの人はどんな良い投球をしても、自分で自分を褒めることはないでしょうし…」

むしろ左腕が口にするのは、周囲をたたえる言葉。「『頌樹とか伊原がちゃんとやってくれてたから、オレが抑えることができた』とか言ってくれる。うれしいですね」と力をくれる存在だ。

最高のお手本でもある。新人時代にはリハビリ組だった左腕からツーシームを教わり、今でも武器の一つ。「リハビリしていた分、体のことに関して詳しい。引き出しを持ってる人なので勉強になる」と、体重移動の仕方などフォーム面について質問することも多い。反対に「勉強熱心」な高橋から感覚を尋ねられることもあり、意見交換することは日常茶飯事だ。

「遥人さんが『まだまだ』と言うなら、自分も（まだまだ）と。負けたくないというか、自分もそれぐらいの成績を出したい、出せるっていう気持ちでいます」

ローテを守り続けてきた自負がある。もどかしい日々が続いても、まだまだやれると奮い立たせてきた。最強投手の存在を刺激に、昨季３冠の意地を示した１２３球だ。（デイリースポーツ阪神担当・間宮 涼）