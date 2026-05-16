◇バスケットボール女子国際試合 日本 98−73 ラトビア（16日、横浜BUNTAI）

9月のドイツで開催されるFIBA女子バスケットボール ワールドカップ2026に向けて、強化を図っている日本（FIBAランク10位）はラトビア（FIBAランク35位）との国際試合。

第1クオーター序盤、日本はC郄田真希選手、PG田中こころ選手の得点でリード。しかし残り3分から終盤にかけてラトビアの反撃を許し、20−20の同点で終えます。

第2クオーターは、中盤から日本の攻勢。SG星杏璃選手がこのクオーターで、3本の3ポイントシュートに成功するなど、外から得点を重ねた日本。第2クオーターだけで18点差をつけた日本が50−32で前半をリードします。

第3クオーター日本は一時10点差に詰められるも、中盤からC渡嘉敷来夢選手、若手のPF白石弥桜選手、SF後藤音羽選手らの得点で突き放す展開。15点差のリードを持って最終クオーターを迎えます。

第4クオーターはPF奥山理々嘉選手、SG林咲希選手らの得点で再びリードを広げていった日本。最後は98−73と25点差をつけて勝利を飾りました。

日本はコンディション不良でプレーしなかったPG町田瑠唯選手を除く14人が出場。田中選手は14分45秒の出場で、13得点に加え5アシスト。星選手がチームトップの14得点。21歳のPG都野七海選手は、リバウンドとアシストでチームトップの9リバウンド10アシストを記録。日本は翌17日もラトビアとの国際試合を行います。

＜結果＞

日 本 |20|30|21|27| 98

ラトビア |20|12|24|17| 73

【ロスター15人】#6 SF 後藤音羽#7 PG 都野七海#8 C 郄田真希#10 C 渡嘉敷来夢#13 PG 町田瑠唯#14 C 朝比奈あずさ#16 PF 奥山理々嘉#19 SF 舘山萌菜#25 SG 佐藤多伽子#26 PG 田中こころ#27 SG 林咲希#30 PF 白石弥桜#52 PF 宮澤夕貴#59 SG 星杏璃#74 PG 樋口鈴乃