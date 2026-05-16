Netflix週間視聴ランキング（番組）：『地獄に堕ちるわよ』初登場1位、韓ドラ『素晴らしき新世界』が初登場【5/4/26 - 5/10/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（5月4日〜5月10日）を発表。映画以外の番組部門では、4月27日より配信がスタートした『地獄に堕ちるわよ』が2週連続1位を獲得した。週間グローバルTOP10（非英語番組部門）にも2週連続で4位にランクイン。日本のほか、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、ベトナムでもTOP10入りしている。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
5位には、韓国発のファンタジーラブコメディ『素晴らしき新世界』が初登場。5月8日から配信が始まり、44の国・地域でTOP10入り、4つの国・地域で1位、グローバルランキング（非英語番組部門）でも1位を獲得した。毎週2話ずつ配信、全14話のリミテッドシリーズ。
朝鮮王朝時代、王の寵愛を受けた側室カン・ダンジムは、ほかの男と内通し、王妃と世子の暗殺も企てた、と濡れ衣を着せられ、処刑されることに。ところが、毒を飲まされた瞬間、魂だけが300年後の未来へと飛ばされてしまう。
目を覚ますと、現代を生きる駆け出し女優シン・ソリとして生きていた。しかも、朝鮮時代劇の撮影現場で主演女優の代役を務めている最中だった。自動車、スマートフォン、高層ビルなどの現代文明に戸惑い、車にひかれそうになったソリは、冷酷な財閥御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と最悪の出会いを果たす。
やがて、現代で生き抜くことこそ自分の運命を変えるチャンスだと気づいたソリは、この世界でのし上がるにはセゲのような権力者の力が必要だと考え、彼に近づくが…。衝突を繰り返しながらも、次第に2人の関係は思わぬ方向へと変化していく。
監督は『チアアップ』のハン・テソプ、脚本は『あの星に君がいる』のカン・ヒョンジュが手がける。
なお、グローバルランキング（非英語番組部門）は、2位に『キリゴ』、3位に『本日も完売しました』が続いた。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（5月4日〜5月10日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：2）
2：九条の大罪（6）
3：田鎖ブラザーズ（4）
4：黄泉のツガイ（5）
5：素晴らしき新世界（1）
6：リボーン 〜最後のヒーロー〜（3）
7：とんがり帽子のアトリエ（3）
8：転生したらスライムだった件 第4期（5）
9：銀河の一票（3）
10：Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版 4th Season（3）
5位には、韓国発のファンタジーラブコメディ『素晴らしき新世界』が初登場。5月8日から配信が始まり、44の国・地域でTOP10入り、4つの国・地域で1位、グローバルランキング（非英語番組部門）でも1位を獲得した。毎週2話ずつ配信、全14話のリミテッドシリーズ。
朝鮮王朝時代、王の寵愛を受けた側室カン・ダンジムは、ほかの男と内通し、王妃と世子の暗殺も企てた、と濡れ衣を着せられ、処刑されることに。ところが、毒を飲まされた瞬間、魂だけが300年後の未来へと飛ばされてしまう。
目を覚ますと、現代を生きる駆け出し女優シン・ソリとして生きていた。しかも、朝鮮時代劇の撮影現場で主演女優の代役を務めている最中だった。自動車、スマートフォン、高層ビルなどの現代文明に戸惑い、車にひかれそうになったソリは、冷酷な財閥御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と最悪の出会いを果たす。
やがて、現代で生き抜くことこそ自分の運命を変えるチャンスだと気づいたソリは、この世界でのし上がるにはセゲのような権力者の力が必要だと考え、彼に近づくが…。衝突を繰り返しながらも、次第に2人の関係は思わぬ方向へと変化していく。
監督は『チアアップ』のハン・テソプ、脚本は『あの星に君がいる』のカン・ヒョンジュが手がける。
なお、グローバルランキング（非英語番組部門）は、2位に『キリゴ』、3位に『本日も完売しました』が続いた。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（5月4日〜5月10日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：2）
2：九条の大罪（6）
3：田鎖ブラザーズ（4）
4：黄泉のツガイ（5）
5：素晴らしき新世界（1）
6：リボーン 〜最後のヒーロー〜（3）
7：とんがり帽子のアトリエ（3）
8：転生したらスライムだった件 第4期（5）
9：銀河の一票（3）
10：Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版 4th Season（3）