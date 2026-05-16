猫の心が弱っているときのサイン3つ

1.食欲がない

猫も人間のように、悲しくなったり不安になることがあります。そんなときに食欲が落ちるのは猫も一緒です。大好きなごはんをあまり食べなくなり、元気がないなと感じたら、心が弱っているかも知れません。

ただ、食欲がないのは体調不良のことも多いです。食欲不振が続いたり、嘔吐や下痢などの他の症状がある場合は動物病院を受診しましょう。

2.過剰なグルーミング

猫はきれい好きです。よく、自分で体を舐めていますね。ただ、このグルーミングが過剰なときは、心が弱っていることが考えられます。

猫のグルーミングには、清潔を保つだけではなく自分を落ち着かせる効果もあるといわれています。体を舐めることで、自分自身を落ち着かせようとしているのです。そのため、心に問題があると、過剰にグルーミングをしてしまいます。

いつまでも体を舐め続けたり、同じ場所ばかり舐めているときは注意が必要です。過剰なグルーミングは、炎症や脱毛など皮膚トラブルを起こすこともあります。

3.問題行動

猫の心が弱っているときは、攻撃的になったり、粗相をする、物を壊す、鳴き続けるなどの問題行動を起こすこともあります。

いつも猫がくつろいでいる場所ではなく、普段入らないような隅に隠れてしまい、出てこないこともあります。

猫の心が弱っているときに放置してはいけない理由

猫の心が弱っているなと感じたら、放置してはいけません。ストレスを抱えているのであれば原因を取り除いてあげないと体調を崩してしまうでしょう。心の病気を発症してしまうこともあります。

猫の心が弱っているときの対処法

猫はとてもデリケートで、ストレスに弱い動物です。まずはストレスの原因をつきとめ、取り除いてあげましょう。猫が不安を覚えたときに、安心して隠れられる場所も必要です。

完全室内飼いの猫は行動範囲が限られてしまうので、ストレスを感じやすくなっています。キャットタワーを設置したり、家具を利用するなどして上下運動ができる環境を整えましょう。毎日少しずつ、飼い主さんがおもちゃで遊んであげる時間も作ってあげてくださいね。

複数個所に爪とぎを設置したり、トイレを清潔にしておくなど、猫が快適に暮らせる環境作りも大切です。

まとめ

猫も心が弱ってしまうことがあります。いつもと違う様子が見られたら、原因を探り、適切に対処してあげて下さい。

それでも改善されない場合や、心の不調が重いと感じたときは動物病院で相談しましょう。

心が弱っているときは、飼い主さんの優しさが助けになります。構い過ぎるのは逆効果になってしまいますが、猫の気持ちに寄り添って、愛情をたくさん伝えてあげて下さいね。

(獣医師監修：葛野宗)