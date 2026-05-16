『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「第一志望の企業に落ちた人」のほうが社会人で伸びやすい理由について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

第一志望に落ちた経験は、実はかなり価値がある

就活で第一志望に落ちた瞬間、世界が終わったような気持ちになる人は少なくないです。

それだけ本気で目指していた証拠でもあるので、落ち込む気持ちは当然です。ただ、社会人として数年働いた人たちを見ていると、第一志望に落ちた経験がむしろプラスに働いているケースがかなり多いんですよね。これは精神論の話ではなくて、ちゃんと構造的な理由があります。

「悔しさ」が成長の燃料になる

第一志望に落ちて別の会社に入った人は、多かれ少なかれ「見返したい」という気持ちを持って社会人生活をスタートします。

この感情は、一見ネガティブに見えますが、実は強力な成長エンジンになります。第一志望に入れた人が「やっと入れた」という安堵感からスタートするのに対して、第一志望に落ちた人は「ここで結果を出してやる」という緊張感を持って仕事に向き合えるからです。

入社直後のモチベーションの高さが、最初の数年間の成長スピードに大きく影響することは多くの社会人が実感していることです。スタート地点での「悔しさ」は、決して無駄じゃないんです。

「第二志望の会社」が実は自分に合っていた、というケース

もう一つ見逃せないのが、第一志望への執着が薄れた分、目の前の仕事に向き合いやすくなるという点です。

第一志望に入った人の中には、入社後も「思っていた会社と違う」というギャップに苦しむケースがあります。長い時間をかけて理想化してきた会社だからこそ、現実とのズレが大きく感じやすいんですよね。

一方で、第二志望以下の会社に入った人は、最初からある程度フラットな目線で仕事に向き合えることが多いです。変な理想を持たずに入った分、目の前の仕事や人間関係に素直に向き合えて、結果として「この会社、意外と自分に合ってるかも」と感じるケースが多いです。

仕事の充実度は、会社のブランドよりも日々の環境との相性で決まる部分がかなり大きいです。

「落ちた経験」が自己認識を深める

就活で第一志望に落ちた人は、否が応でも「なぜ落ちたのか」を考えます。

この内省の習慣が、社会人になってからも生きてきます。うまくいかなかった経験を自分事として捉えて原因を探れる人は、仕事でも同じように壁にぶつかったときに立ち止まって考えられます。一方で、順調に内定を勝ち取ってきた人は、挫折と向き合う経験が少ない分、初めて大きな壁にぶつかったときに崩れやすいこともあります。

第一志望に落ちたことを引きずる必要はまったくないですが、その経験を「自分を知るきっかけ」として活かせた人は、社会人になってからじわじわと頭角を現してくることが多いです。今いる場所で何ができるかを考え始めたとき、その人の本当の成長がスタートします。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）