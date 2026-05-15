15日(金)も日差しが届いて、昼間は汗ばむ陽気になりました。そして、この土日も絶好のお出かけ日和になりそうです。



◆予想天気図

16日(土)～17日(日)にかけて、県内付近は高気圧に覆われる見込みです。このため、土日ともに穏やかに晴れてにわか雨の心配もないでしょう。



◆予想最高気温

土日ともに各地で20℃を超える見込みです。沿岸部では22℃前後のところが多く、過ごしやすい暖かさになるでしょう。一方、内陸や山沿いは25℃以上の夏日になりそうです。



ただ、来週は天気の傾向がガラリと変わりそうです。



◆10日間予報

来週の前半までは晴れの日が続きますが、来週後半からは曇りや雨のスッキリしない天気が続きます。まさに「梅雨のはしり」となるでしょう。曇りマークの21日(木)と22日(金)も雨予報に変わる可能性があります。



さらに、23日(土)以降は活発な雨雲がかかり、今シーズン1回目の大雨になる可能性もありますので最新の気象情報に注意をしてください。



◆大雨への備えを

このため、天気が安定している今のうちに大雨への備えをしておきましょう。ご自宅の周りの側溝や雨どいにゴミが溜まっていないか確認しましょう。とくに側溝が詰まっていると、雨水が流れずにあふれ出す可能性が高まります。この土日の晴れを利用して掃除をしておくと安心です。



そして、来週は雨に加えて『暑さ』にも注意が必要です。



◆来週の予想最高気温

週明け18日(月)から広く25℃以上になり、阿賀町や湯沢町など真夏日に迫るところもあるでしょう。

その後、19日(火)・20日(水)も季節先取りの暑さになりそうです。

21日(木)は一旦暑さが収まりますが、来週末にかけて右肩上がりで気温が上がる見込みです。



いよいよ本格的な暑さになりそうです。来週後半は雨の影響もあって湿度が高くムシ暑くなりそうです。暑さの質が変化して〝熱中症〟のリスクが高くなりますので、体調管理にも注意をしてください。