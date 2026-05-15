「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１５日午後１時現在で日本製鉄<5401.T>が「買い予想上昇」４位となっている。



日本製鉄は日経平均が急落するなかで強さを発揮、一時６円６０銭高の５６２円８０銭に買われた。株価はここ調整色の強い展開で今週１２日には年初来安値５５３円４０銭をつけたが、目先売り飽き気分が台頭、中長期スタンスで買い向かう動きが観測される。業績も２６年３月期は利益面では大幅減少が続いたものの、トップラインは２ケタ増収に転じている。鉄鋼業界は底入れの兆しが見られ、代表格である同社も２７年３月期に回復を鮮明としそうだ。ＰＢＲは会社解散価値の半値水準である０．５２倍。対して配当利回りは４．３％前後と高い。一部の目の肥えた投資家には、インカムゲイン狙いと逆張りによる短期値幅取り狙いの両てんびんで投資妙味が意識されているようだ。



出所：MINKABU PRESS