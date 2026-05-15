りくりゅう、『日曜日の初耳学』出演 引退会見で語っていなかった裏話告白へ
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が17日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】初だし映像も公開！『日曜日の初耳学』に出演するりくりゅう
世界選手権制覇、ミラノ・コルティナ五輪での悲願の金メダル、そしてグランドスラム達成。フィギュアスケートペア界に前人未到の記録を刻んだ“りくりゅう”ペア。先月発表された突然の現役引退は、日本中に大きな衝撃を与えた。絶頂期にある今、なぜ2人は幕を引くことを決めたのか。その真相をスタジオメンバーが鋭く掘り下げる。
「全てをやり切った」。そう語る2人の引退への決意は、実は今シーズンが始まる前から固まっていたという。ミラノ五輪を待たずして下した、潔くも重い決断の理由とは。
引退してもなお「りくりゅうは終わらない」。2人が見据える「次なる挑戦」と、後進の育成へ懸ける熱き夢が、今ここで語られる。
また予告動画では、引退会見で語られなかった裏話、初出し密着映像大公開と紹介。Xで引退報告する際の裏話も明かす。
【動画】初だし映像も公開！『日曜日の初耳学』に出演するりくりゅう
世界選手権制覇、ミラノ・コルティナ五輪での悲願の金メダル、そしてグランドスラム達成。フィギュアスケートペア界に前人未到の記録を刻んだ“りくりゅう”ペア。先月発表された突然の現役引退は、日本中に大きな衝撃を与えた。絶頂期にある今、なぜ2人は幕を引くことを決めたのか。その真相をスタジオメンバーが鋭く掘り下げる。
引退してもなお「りくりゅうは終わらない」。2人が見据える「次なる挑戦」と、後進の育成へ懸ける熱き夢が、今ここで語られる。
また予告動画では、引退会見で語られなかった裏話、初出し密着映像大公開と紹介。Xで引退報告する際の裏話も明かす。