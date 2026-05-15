マルミ光機株式会社は、低反射率0.08%を実現したレンズ保護フィルター「PRIME II LENS PROTECT」シリーズを5月22日（金）に発売する。37～95mmまでのサイズを用意する。価格はオープン。

レンズ保護フィルターのフラッグシップシリーズとして展開する「PRIME」で0.1%だった反射率を0.08%まで低減し、ゴーストの発生を極限まで抑えたハイエンド保護フィルター。帯電防止機能により、チリやホコリに起因するゴーストの低減も図っている。

フィルター枠には、内面の垂直面や平面を排除し、内面反射を抑制する新枠設計を採用。

光学ガラスには、高品質な「S-BSL7」を使用し、高い透過率特性を実現。さらに、精密研磨したガラスにより、締め付け圧などの影響を受けやすいリング方式の枠でも高い面精度を確保した。

両面には撥水・防汚コーティングを施している。

37mm PRIME II LENS PROTECT 39mm PRIME II LENS PROTECT 40.5mm PRIME II LENS PROTECT 43mm PRIME II LENS PROTECT 46mm PRIME II LENS PROTECT 49mm PRIME II LENS PROTECT 52mm PRIME II LENS PROTECT 55mm PRIME II LENS PROTECT 58mm PRIME II LENS PROTECT 62mm PRIME II LENS PROTECT 67mm PRIME II LENS PROTECT 72mm PRIME II LENS PROTECT 77mm PRIME II LENS PROTECT 82mm PRIME II LENS PROTECT 95mm PRIME II LENS PROTECT