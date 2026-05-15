◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

キタサンブラックの半弟で約２年ぶりの実戦となるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、武豊騎手とのコンビで８枠１５番から復帰レースをスタートする。

重賞で２着４回のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は好相性のクリストフ・ルメール騎手と４枠６番、セントライト記念の２着馬で引き続き横山典弘騎手が騎乗するヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、５枠８番から重賞初制覇を目指す。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ホールネス 牝６ ５５ 西塚 洸二

（２）ラインベック セン９ ５６ 富田 暁

（３）グランディア セン７ ５７ 西村 淳也

（４）アンゴラブラック 牝５ ５６ 岩田 康誠

（５）グランドカリナン 牡６ ５４ 小林 美駒

（６）ドゥラドーレス 牡７ ５８ クリストフ・ルメール

（７）トーセンリョウ 牡７ ５６ 斎藤 新

（８）ヤマニンブークリエ 牡４ ５６ 横山 典弘

（９）フクノブルーレイク 牡４ ５３ フランシスコ・ゴンサルベス

（１０）サフィラ 牝５ ５６ 丸山 元気

（１１）バレエマスター 牡７ ５５ 菊沢 一樹

（１２）セキトバイースト 牝５ ５６ 浜中 俊

（１３）シュトルーヴェ セン７ ５９ 丹内 祐次

（１４）シンハナーダ 牡５ ５６ 杉原 誠人

（１５）シュガークン 牡５ ５８ 武 豊