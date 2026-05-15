【新潟大賞典・枠順確定】キタサンブラックの半弟シュガークンは武豊騎手と大外枠に ルメール騎手のドゥラドーレスは４枠６番に決定
◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）
キタサンブラックの半弟で約２年ぶりの実戦となるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、武豊騎手とのコンビで８枠１５番から復帰レースをスタートする。
重賞で２着４回のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は好相性のクリストフ・ルメール騎手と４枠６番、セントライト記念の２着馬で引き続き横山典弘騎手が騎乗するヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、５枠８番から重賞初制覇を目指す。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ホールネス 牝６ ５５ 西塚 洸二
（２）ラインベック セン９ ５６ 富田 暁
（３）グランディア セン７ ５７ 西村 淳也
（４）アンゴラブラック 牝５ ５６ 岩田 康誠
（５）グランドカリナン 牡６ ５４ 小林 美駒
（６）ドゥラドーレス 牡７ ５８ クリストフ・ルメール
（７）トーセンリョウ 牡７ ５６ 斎藤 新
（８）ヤマニンブークリエ 牡４ ５６ 横山 典弘
（９）フクノブルーレイク 牡４ ５３ フランシスコ・ゴンサルベス
（１０）サフィラ 牝５ ５６ 丸山 元気
（１１）バレエマスター 牡７ ５５ 菊沢 一樹
（１２）セキトバイースト 牝５ ５６ 浜中 俊
（１３）シュトルーヴェ セン７ ５９ 丹内 祐次
（１４）シンハナーダ 牡５ ５６ 杉原 誠人
（１５）シュガークン 牡５ ５８ 武 豊