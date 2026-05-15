新潟大賞典の枠順が確定

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◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

　キタサンブラックの半弟で約２年ぶりの実戦となるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、武豊騎手とのコンビで８枠１５番から復帰レースをスタートする。

　重賞で２着４回のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は好相性のクリストフ・ルメール騎手と４枠６番、セントライト記念の２着馬で引き続き横山典弘騎手が騎乗するヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、５枠８番から重賞初制覇を目指す。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ホールネス　　　　　牝６　５５　西塚　洸二

（２）ラインベック　　　　セン９　５６　富田　暁

（３）グランディア　　　　セン７　５７　西村　淳也

（４）アンゴラブラック　　牝５　５６　岩田　康誠

（５）グランドカリナン　　牡６　５４　小林　美駒

（６）ドゥラドーレス　　　牡７　５８　クリストフ・ルメール

（７）トーセンリョウ　　　牡７　５６　斎藤　新

（８）ヤマニンブークリエ　牡４　５６　横山　典弘

（９）フクノブルーレイク　牡４　５３　フランシスコ・ゴンサルベス

（１０）サフィラ　　　　　　牝５　５６　丸山　元気

（１１）バレエマスター　　　牡７　５５　菊沢　一樹

（１２）セキトバイースト　　牝５　５６　浜中　俊

（１３）シュトルーヴェ　　　セン７　５９　丹内　祐次

（１４）シンハナーダ　　　　牡５　５６　杉原　誠人

（１５）シュガークン　　　　牡５　５８　武　豊