JO1とINIのサッカー好きメンバー12人によるユニット″JI BLUE″『ViVi』史上初の″つながる″表紙に登場

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JI BLUEが、『ViVi』7/8月号増刊・特別版（5月22日発売）の表紙に登場。

増刊表紙と特別版表紙のふたつがつながって一枚の写真になる、ViVi史上初の“繋がる”表紙になっている。

■ユニットインタビュー「JI BLUEでしか見られない3人ケミの関係」も掲載

『ViVi』7/8月号には、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したJI BLUEの12人が登場。

それぞれ6人ずつ、メンバー自らが選んだ攻守の適正ポジションに別れてJI BLUE-DF ver.と JI BLUE-FW ver.として表紙を飾る。中面13ページの大特集に加え、切って両面使えるスペシャルフォトアルバムまで収録。

カジュアルながらも爽やかなスタイルに身を包んだ12人。撮影の合間に仲良くプリンを食べたり、メンバー間で自然とボケ・ツッコミの役割分担ができていたり、適度にイジり・イジられあう、まるでひとつのチームのような連携を撮影中も見せた。

12人の集合カットを撮っている際、カメラマンが「少しくだけて大丈夫です！」と言うと、自然と横のメンバーにもたれたり、肩を組んだり。リラックスしつつもポーズをとった瞬間の、自然体な一枚が予想以上に素敵で表紙に採用されることになった。

インタビューでは、メンバーそれぞれに最近のハマりごとや近況について聞いたソロ取材に加え、「JI BLUEでしか見られない3人ケミの関係」という3人組ユニットインタビューも収録している。年齢の近い西×佐藤×高塚の3人はそれぞれのサッカー部時代の話に花が咲き、自然と部活の先輩後輩感が出ていた與那城×白岩×田島はこの対談を機にご飯の約束することに。

そして、関西出身3人組が集まった後藤×川西×金城は入れ替わりでボケて、ツッコんでを繰り返す鮮やかなパス回しを見せ、河野×佐野×池崎の3人は先輩からの無茶ぶりをどう処理するかの話で盛り上がっていました。 また「12人がひとつのサッカーチームだったら」というお題でガチ座談会を開催。それぞれがどんな役割を担うのか、プレースタイルだけでなく、性格や強みも踏まえ、サッカーのフォーメーションに見立てたポジションを監督決めから細かく吟味した。本音で語り合うなかで、浮かび上がってきたJI BLUEの“最強布陣”は誌面で。

イマしか見れない、この12人の貴重な姿とやりとり、そして両面使えるスペシャルフォトアルバムは永久保存版級。JO1とINI、どちらのファンも必見の貴重な12人の姿をお見逃しなく。

メイン写真：『ViVi』7/8月号増刊表紙

■書籍情報

2026.05.22 ON SALE ※首都圏基準

『ViVi』7/8月号増刊

表紙：JI BLUE-DF ver

與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜 （JO1）

後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記） （INI）

特別とじ込み付録：JI BLUE 2WAYスペシャルフォトアルバム

2026.05.22 ON SALE ※首都圏基準

『ViVi』7/8月号特別版

表紙：JI BLUE-DF ver

佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海 （JO1）

西洸人・田島将吾・高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）（INI）

特別とじ込み付録：JI BLUE 2WAYスペシャルフォトアルバム

■【画像】『ViVi』7/8月号特別版表紙

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