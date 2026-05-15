下げすぎじゃない？日本人K-POPアイドル、大胆“腰見せファッション”に視線集中「きゃー！」

ガールズグループBABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、大胆なファッションを披露した。

最近、BABYMONSTERの公式インスタグラムが更新され、「ASA be killing it」というコメントとともに写真が投稿された。

【写真】アサ、大胆“腰見せファッション”

公開された写真には、屋外でポーズを決めるアサの姿が収められている。体のラインに沿ったトップスがスタイルの良さを際立たせ、ミニ丈のボトムスから伸びる美脚が視線を引きつけた。

また、屋内で撮影されたカットでは、鮮やかな赤のキャミソールトップスにボリューム感のある赤いファーショールを合わせ、カーキのパンツを着こなしたストリートスタイルを披露。特に、ローライズのボトムスからのぞくウエストラインが目を引き、抜群のスタイルを見せつけた。

この投稿を見たファンからは、「耐えられない…」「本当に美しい」「きゃー！」「スタイル最高」といったコメントが寄せられている。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）

なお、アサが所属するBABYMONSTERは5月4日に3rdミニアルバム『CHOOM』をリリースした。また、アサは最近、Suntoryの新商品「美色韓茶」のウェブCMに出演し、注目を集めている。

◇アサ プロフィール

2006年4月17日生まれ。東京都出身。本名は榎並杏沙（えなみあさ）。2018年に開催されたYGエンターテインメントの日本オーディションに合格し、練習生となった。デビューリアリティ番組『Last Evaluation』を経て、BABYMONSTERとして2023年11月にプレデビューし、2024年4月に正式デビューを果たした。日本人メンバーながら韓国語・英語を操り、高速ラップを得意する。K-POP第5世代を代表するビジュアルとして注目を集めたこともある。