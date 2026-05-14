この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの山崎NANAが「【松屋】朝限定ご飯おかわり無料の食べ放題モーニングがコスパ最強すぎて朝から大食いしたら満腹になった爆食女【ソーセージエッグ定食】」と題した動画を公開した。動画では、松屋の朝限定メニューである「ソーセージエッグ定食」を注文し、そのコストパフォーマンスの高さと多彩な食べ方を紹介している。

山崎NANAは松屋に入店し、モバイルオーダーで530円の「ソーセージエッグ定食（ミニ牛皿）」を注文。配膳された定食を見て、そのボリューム満点な内容に期待を寄せる。まずは、ごまドレッシングをたっぷりかけたサラダから食べ進め、「シャキシャキおいちーね」と笑顔を見せた。

続いて、ご飯の上に目玉焼きと大きなウインナーをのせ、バーベキューたれをかけるアレンジを披露。「パリおいちーね」とウインナーを頬張り、半熟卵の黄身をご飯に絡ませて堪能した。さらに、松屋の焼きのりをご飯やウインナーに巻いて食べ進め、1杯目のご飯を見事に完食する。

すぐさまご飯をおかわりすると、今度は選べる小鉢の「ミニ牛皿」をご飯にのせ、残ったサラダや紅生姜、七味をトッピングして特製牛丼を作成。他店では味わえない唯一無二の甘じょっぱい味付けの牛丼と紅生姜の辛味が相性抜群だと絶賛し、勢いよくかき込んだ。

最後に山崎NANAは、このボリュームで530円という価格設定を「神コスパ」と評価。「牛めしをはじめ色々食べれるモーニングがオススメ」と語り、朝から大満足の様子で動画を締めくくった。豊富な組み合わせで楽しめる松屋の朝定食は、しっかり食べたい朝の有力な選択肢になりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:19

ボリューム満点の「ソーセージエッグ定食」
01:21

本日の主役、ウインナーと目玉焼きを堪能
03:16

ご飯をおかわりして特製牛丼を作成
04:36

大ボリュームで530円の神コスパ
05:41

色々食べれるモーニングがオススメ

関連記事

業務スーパー運営の焼肉食べ放題が凄すぎた！焼肉とスイーツ食べ放題で2000円の神コスパ！

業務スーパー運営の焼肉食べ放題が凄すぎた！焼肉とスイーツ食べ放題で2000円の神コスパ！

 松のやのカツ2枚ご飯おかわり自由の朝定食をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高モーニング！！」

松のやのカツ2枚ご飯おかわり自由の朝定食をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高モーニング！！」

 焼肉ライクの最大9時間食べ放題がスゴすぎた！グルメYouTuber山崎NANAが実食「時間を気にせず食べれる！」

焼肉ライクの最大9時間食べ放題がスゴすぎた！グルメYouTuber山崎NANAが実食「時間を気にせず食べれる！」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

山崎NANA(YamazakiNANA)_icon

山崎NANA(YamazakiNANA)

YouTube チャンネル登録者数 2.40万人 1497 本の動画
y0818.nana@gmail.com
youtube.com/channel/UCt1YjOq1tr1xDBTzBJ2XHMQ YouTube