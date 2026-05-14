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グルメYouTuberの山崎NANAが「【松屋】朝限定ご飯おかわり無料の食べ放題モーニングがコスパ最強すぎて朝から大食いしたら満腹になった爆食女【ソーセージエッグ定食】」と題した動画を公開した。動画では、松屋の朝限定メニューである「ソーセージエッグ定食」を注文し、そのコストパフォーマンスの高さと多彩な食べ方を紹介している。



山崎NANAは松屋に入店し、モバイルオーダーで530円の「ソーセージエッグ定食（ミニ牛皿）」を注文。配膳された定食を見て、そのボリューム満点な内容に期待を寄せる。まずは、ごまドレッシングをたっぷりかけたサラダから食べ進め、「シャキシャキおいちーね」と笑顔を見せた。



続いて、ご飯の上に目玉焼きと大きなウインナーをのせ、バーベキューたれをかけるアレンジを披露。「パリおいちーね」とウインナーを頬張り、半熟卵の黄身をご飯に絡ませて堪能した。さらに、松屋の焼きのりをご飯やウインナーに巻いて食べ進め、1杯目のご飯を見事に完食する。



すぐさまご飯をおかわりすると、今度は選べる小鉢の「ミニ牛皿」をご飯にのせ、残ったサラダや紅生姜、七味をトッピングして特製牛丼を作成。他店では味わえない唯一無二の甘じょっぱい味付けの牛丼と紅生姜の辛味が相性抜群だと絶賛し、勢いよくかき込んだ。



最後に山崎NANAは、このボリュームで530円という価格設定を「神コスパ」と評価。「牛めしをはじめ色々食べれるモーニングがオススメ」と語り、朝から大満足の様子で動画を締めくくった。豊富な組み合わせで楽しめる松屋の朝定食は、しっかり食べたい朝の有力な選択肢になりそうだ。