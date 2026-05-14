ミスドの”もっちゅり”食感がたまらない！大反響の「もっちゅりん」が新フレーバー「いちご」を引っ提げて復活！

「もっちゅりん」はもち粉と米粉を使った独特の食感が魅力

「もっちゅりん」の大きな特徴は、名前のとおり「もっちゅり」とした食感です。一般的なドーナツのふんわり感とは少し違い、弾力とやわらかさを同時に楽しめます。

この食感は、もち粉と米粉を使った生地によるものです。もち粉はもちもち感を出しやすく、米粉はやさしい口あたりを作りやすい材料です。そこに独自のコーティングを合わせることで、ほかのドーナツとは違う食べごたえに仕上げられています。

食べたときの印象は、ドーナツというよりもお餅や和菓子に近いと感じる人もいるでしょう。コーヒーだけでなく、日本茶やほうじ茶とも合わせやすい商品です。甘いものを少しだけ楽しみたいときや、家族への手土産にも選びやすいでしょう。

ただし、弾力のある生地なので、小さな子どもや高齢の方が食べる場合は注意が必要です。一口を小さくする、飲み物を用意するなど、食べやすい形にして楽しむと安心です。



定番の「きなこ」と「みたらし」は和菓子のように楽しめる

今回復活した「もっちゅりん」には、前回も登場した「きなこ」と「みたらし」が含まれています。どちらも和風の味わいで、もちもちした生地との相性がよい商品です。

「もっちゅりん きなこ」は、もっちゅりとした生地にきなこシュガーを合わせたシンプルな味です。きなこの香ばしさとやさしい甘さがあり、派手さはないものの、飽きにくい味わいです。初めて食べる人や、甘すぎるものが苦手な人にも選びやすいでしょう。

「もっちゅりん みたらし」は、生地にみたらしフィリングを合わせた商品です。みたらしの甘じょっぱい味が特徴で、お餅にたれを絡めたような感覚で楽しめます。ドーナツらしい甘さだけでなく、少し塩気のある味を楽しみたい人に向いています。

価格は、「もっちゅりん きなこ」がテイクアウト216円、イートイン220円です。「もっちゅりん みたらし」はテイクアウト226円、イートイン231円です。どちらも税込価格で、気軽に試しやすい価格帯といえるでしょう。



新味の「いちご」は甘酸っぱさとクリーム感を楽しめる

今回新しく加わったのが、「もっちゅりん いちご」です。前回の和風フレーバーとは違い、いちごの甘酸っぱさを楽しめる華やかな味になっています。

「もっちゅりん いちご」は、もっちゅりとした生地の中に、ぷるんとした食感のいちごフィリングが入っています。さらにホイップクリームといちごシュガーを合わせているため、甘酸っぱさとまろやかさの両方を感じられます。

きなこやみたらしが落ち着いた和の味わいだとすると、いちごは見た目も味も明るい印象です。写真を撮りたくなるようなかわいさもあり、友人への差し入れや、ちょっとしたご褒美にも向いています。

価格は、テイクアウト237円、イートイン242円です。3種類の中では少し高めですが、フィリングやクリームが入っているため、満足感を得やすい商品といえるでしょう。和風の味が好きな人はきなこやみたらし、デザート感を楽しみたい人はいちごを選ぶと、自分好みの味を見つけやすくなります。



まとめ：「もっちゅりん」は3種類を食べ比べて楽しみたい商品

ミスタードーナツの「もっちゅりん」は、もち粉と米粉を使った独特の食感が魅力の商品です。前回人気だった「きなこ」と「みたらし」に加え、今回は新しく「いちご」も登場しました。

「きなこ」は香ばしく素朴な味わいで、初めての人にも食べやすい一品です。「みたらし」は甘じょっぱい味が特徴で、和菓子のような感覚で楽しめます。「いちご」は甘酸っぱさとクリーム感があり、見た目のかわいさも魅力です。

どれを選ぶか迷う場合は、家族や友人と分けて食べ比べるのもよいでしょう。味の方向性がそれぞれ違うため、1種類だけでなく複数選ぶと楽しみ方が広がります。

一方で、「もっちゅりん」は弾力のある生地が特徴です。小さな子どもや高齢の方が食べるときは、少しずつ食べるなどの配慮をしましょう。食べ方に気をつければ、独特の食感と味わいをより安心して楽しめます。

復活を待っていた人はもちろん、まだ食べたことがない人にとっても、「もっちゅりん」は試してみる価値のある商品です。気になる味から選んで、いつものドーナツとは少し違う食感を楽しんでみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー