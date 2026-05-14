アンガールズ・田中卓志、第1子男児誕生を報告 50歳でパパに「髪の毛は結構生えてました！」写真も公開
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児の誕生を報告した。
【写真】小さな男の子を抱いて…微笑む田中卓志
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告。「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びをつづった。
続けて「男の子です」と明かし「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えて紹介した。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と結んだ。
写真では、髪の毛が「結構生えてました！」という赤ちゃんも公開した。
田中は1976年2月8日生まれ、広島県出身。2000年、山根良顕とともにお笑いコンビ・アンガールズを結成。ほどなくして、決めフレーズ「ジャンガジャンガ」が人気を博し「キモカワイイ」との造語も作られるなど、一躍ブレイクを果たした。23年1月に30代の一般女性と結婚したことを報告した。
【写真】小さな男の子を抱いて…微笑む田中卓志
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告。「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びをつづった。
続けて「男の子です」と明かし「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えて紹介した。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と結んだ。
写真では、髪の毛が「結構生えてました！」という赤ちゃんも公開した。
田中は1976年2月8日生まれ、広島県出身。2000年、山根良顕とともにお笑いコンビ・アンガールズを結成。ほどなくして、決めフレーズ「ジャンガジャンガ」が人気を博し「キモカワイイ」との造語も作られるなど、一躍ブレイクを果たした。23年1月に30代の一般女性と結婚したことを報告した。