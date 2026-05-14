【「リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」CBT「プロローグβテスト」】 参加者募集期間：5月14日～6月2日22時 実施期間：6月11日～6月15日

NCは、PC（Steam/PURPLE）/Android/iOS用アニメーションアクションRPG「リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」について、初のCBT「プロローグβテスト」を6月11日から6月15日まで実施する。

「リミットゼロ ブレイカーズ」は、VIC GAME STUDIOSが開発するアニメーションアクションRPG。まるでアニメをプレイしているかのような演出と緻密に構築されたストーリー、そしてスピード感のある戦闘アクションを特徴としている。「プロローグβテスト」は全世界のプレーヤーを対象にSteamとモバイルプラットフォームにて開催される。

「プロローグβテスト」実施発表に合わせて、参加者の募集が開始された。募集期間は6月2日22時まで。また「プロローグβテスト」開催記念PVも公開されている。

本PVでは、ゲームシーンを中心に6月11日より「プロローグβテスト」がスタートすることを告知。「リミットゼロ ブレイカーズ」ならではのハイクオリティなアニメーションと、迫力あふれるボス戦の魅力を凝縮した内容となっており、いち早くその世界観とバトル体験を楽しめる。

CBT「プロローグβテスト」開催

【[リミットゼロ ブレイカーズ] 選ばれし者だけが挑めるCBT「プロローグβテスト」、始動】

「プロローグβテスト」では、ゲームの世界観やメインコンテンツを初めて公開。本テストの名称には、本編に先立って物語が始まる「プロローグ」のように、プレーヤーがリリース前に「リミットゼロ ブレイカーズ」をいち早く体験するという意味が込められている。テストを通して、様々なフィードバックを収集し、正式サービスに向けて積極的に改善をしていく予定としている。

□「プロローグβテスト」参加申し込みページ

【参加者募集期間】

5月14日～6月2日22時

【「プロローグβテスト」開催期間】

6月11日～6月15日

「プロローグβテスト」の募集開始に合わせて、「リミットゼロ ブレイカーズ」公式サイトもより見やすく、より快適に利用できるようにサイトデザインが変更されている。

「ブレイカーズ」プロローグβテスト開催記念キャンペーン開催

実施期間：5月14日～5月20日23時59分

最大10,000円分の「えらべるPay」が合計1,000名に当たるキャンペーンが5月14日より実施される。

毎日「リミットゼロ ブレイカーズ」公式Xにて投稿されるキャンペーンポストをリポストすることで、リプライで結果を受け取ることができる。なお結果はリプライ内の動画で確認することができる。

【応募方法】

（1）「リミットゼロ ブレイカーズ」公式Xをフォロー

（2）投稿されるキャンペーンポストをリポスト

（3）キャンペーンポストに記載した抽選サイトから「プロローグβテスト」に応募し、結果を確認

□「リミットゼロ ブレイカーズ」公式X

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