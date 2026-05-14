この記事をまとめると ■日野自動車が32年ぶりにコーポレートロゴを刷新した ■ロゴ刷新の背景には不正問題からの再生と三菱ふそうとの統合がある ■ロゴを変更するだけではなく信頼を回復することこそが最大の課題だ

日野自動車が32年ぶりにロゴ変更

日野自動車が、同社の象徴であるコーポレートロゴを32年ぶりに刷新した。2026年4月1日より順次使用が開始されたこの新ロゴは、単なるデザインのアップデートに留まるものではない。もらい事故ともいえるエンジンデータ改竄問題からの再生と、三菱ふそうトラック・バス（以下、三菱ふそう）との経営統合といった、同社の極めて重要な転換点を象徴するものなのだ。同社がロゴを変更した最大の背景は、上記のような「経営体制の歴史的転換」にあると考えてよいだろう。

1994年から使用されてきた旧ロゴは、バブル崩壊後の物流変革期を支えてきた。今回、32年ぶりに手を入れるにあたって留意されたのは劇的な造形変更ではなく、「本質の継承と洗練」という道であった。一見すると、新ロゴは旧来のものと大きな違いがないように見える。SNSなどでは「間違い探しレベル」などと揶揄する声もあるぐらいだ。しかし、新ロゴには深い意味が込められている。

新旧ロゴに関する見た目の違いは、以前の微細な光の反射やグラデーション（立体感）をなくし、フラットで明快なデザインへと進化させたことにある。これは、スマートフォンの画面・SNS・デジタルサイネージといった現代のメディア環境において、瞬時に同社を認識させるための最適化である。いい換えれば、視認性と可読性の向上ということだ。

「H」の文字には、以下の4つの意味が込められている。

・地平線から昇る太陽(挑戦)

・左右に引き合う力(技術と環境の調和)

・左右の矢印(安全な運行)

・左右の曲線(流通の一体感)

これは、1994年以来掲げられている同社のフィロソフィーである。このように企業のロゴは変更されたが、トラックやバスのフロントグリルに付けられている、立体的な「ウイングマーク（エンブレム）」は変えていない。 ユーザーにとっては「信頼の証」ともいえる実車の顔をそのままにしておくことが、今回のCI（コーポレート・アイデンティティ）を行う上では大きなポイントになっていたと思われる。

また、ARCHION（アーチオン）グループ内における同社の立ち位置を明確にするため、ブランドカラーである「日野レッド」の彩度も調整している。具体的には、より力強くて情熱的な印象を強めるようなカラーに変更したのだという。これにより、同社はグループ内で存在感を際立たせることができたといってよいだろう。

新ロゴは4月1日以降、名刺・封筒・看板・デジタルコンテンツなどに使用されているものが順次切り替わっていくことになる。しかし、ロゴを変えただけでは何も解決しない。同社が抱える真の課題はこの新しいロゴの下で「物流の現場から失われた信頼を取り戻す」ことと、「三菱ふそうとのシナジーを具体化する」ことである。

バブル経済期に利益の出過ぎた企業が、いたずらにCIを行って大金をかけたロゴ変更を実施し、何の成果も得られなかった例は星の数ほど存在する。そのようななかで、ロゴを変えたことで車内が一丸となって新商品を出し、業績を伸ばすことに成功したのがアサヒビールである。日野自動車が令和のアサヒビールになるためには、これからが本当の正念場なのであろう。