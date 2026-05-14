“戦隊モノ”に出てきそうな「ハッチバッククーペ軽トラ」が超絶カッコいい！

2026年5月9日・10日の両日、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

名古屋を拠点とするキャンピングカービルダー「CAMBY（キャンビー）」のブースでは、関東初上陸の「GRASSHOPPER（グラスホッパー）」が、多くの耳目を集めていました。

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同モデルは、遊びも仕事も全力な“ヒーロー”たちをターゲットとした、斬新な「ハッチバッククーペ」の軽トラです。

ダイハツの「ハイゼットトラック・ジャンボエキストラ」をベースに、流線型のスラントバックキャノピーを架装し、さらなる機動力や類まれな多機能性を与えています。

ラインナップは、キャノピーとキャビネットフレームだけを架装した「STANDARD（車両価格＋145万円〜）」＆「STANDARD＋（同＋180万円〜）」を基本に、キャンプ向けの「CAMPER」や週末レースのサポートカーを想定した「MECHANIC」などを揃えています（価格は消費税込み、以下同）。

今回の展示車は、「CAMPER」の“全部入り”といえる仕様で、支払総額は657万5530円。

ポップアップテントやルーフラック、バーナー付きのキッチンツール、左右＆後方の引き出しなど、思わずテンションが上がる装備を満載しています。

さらには、クールな「オフビートカーキ」のボディや各種プロテクションパーツ、丸型のドライビングランプなども相まって、まるで“戦隊モノ”のテレビドラマに出てきそうな雰囲気をかもし出しています。

筆者（のぐちまさひろ）的には、もはや「今回のMVP」といえるほどの完成度と魅力を放っていました。

その一方、実際の販売状況を尋ねてみると、「それがあまり売れてないんです……」という意外な回答が。

ネックになっているのは、最終的に高額になりがちな価格にあるようです。

とはいえ、世帯年収で全国ナンバーワンの「東京」では、ユーザーの反応が前のめりかつ具体的になるようで、「今回の出展が飛躍のきっかけになれば！」と期待を寄せていました。

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コンパクト×機動力×多機能性を兼ね備えた「GRASSHOPPER（バッタ）」は、少年の心を満たしながら、アウトドアシーンに新たな“跳躍”をもたらす存在といえそうです。