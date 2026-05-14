俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）の最新ショットが注目を集めている。

紅蘭は１４日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｌａｋｅ Ｃｏｍｏ まるで映画の中に入り込んだような感覚 美しすぎたコモ湖…」とイタリアのリゾート地を訪れたことを報告。

「景色、空気、食事、お酒 全てがパーフェクトでした イタリアを満喫させていただきました！Ｔｏｋｙｏ→ Ｍｉｌａｎ → Ｌａｋｅ Ｃｏｍｏ → Ｒｏｍｅ→Ｒｅｓｃｈｉｏ → Ｒｏｍｅ→Ｔｏｋｙｏ」とつづり、白のドレス姿などを複数投稿した。

その中には屈強な男性の姿が写っており、２人並んでくつろくようなショットも。フォロワーは「めっちゃ綺麗」「素敵 お似合い」「Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ」「幸せそうでなにより」「Ｍｅｎ’ｓもなんとなんと、、、」「だーりんも、優しい背中してる」「ご結婚されたのですか？」「映画のワンシーン見たいです 男性の方の後ろ姿タイプです」とくぎ付けになり、紅蘭もそれぞれに「いいね！」していた。

紅蘭は２０１８年、事実婚状態のミュージシャンとの間に第１子長女を出産したが、翌１９年に関係解消を報告していた。