お笑いタレント・レイザーラモンＨＧ（５０）の妻でタレント・実業家の住谷杏奈（４３）が、長女の１５歳誕生日を祝う家族ショットを披露した。

１４日までにインスタグラムで「２０２６年５月１２日は娘の１５歳の誕生日 家族４人でおうちでお祝いしました」とつづり、「ピンクで統一したピンクパーティー 料理は全部娘のリクエスト制 ローストチキン ラザニア アンチョビポテト チーズフォンデュ 海老のビスクスープ シーザーサラダ でしたっ ケーキもいつもお願いしている方にＢａｒｂｉｅモチーフで作ってもらいました」と華やかなテーブルをアップ。

「好奇心旺盛で行動力があって色んなことに挑戦して、１番になりたくなったら、努力して、あっという間に１番になっちゃう凄い子 いつも度肝を抜かされています。でも同性だからたまにバチバチに喧嘩（けんか）するけど一生友達みたいに居てくれると思っています」と娘への思いを記し、「そして息子ももうすぐ１８歳 もう１回子育てしたいと今日ふと思って、３人目を産みたくなりました」と明かした。

家族４人の写真も掲載。フォロワーは「愛のあるいい家族ですね〜！」「可愛らしいと思っていたらあっという間に綺麗に」「素敵な家族」などの声を寄せた。住谷はＨＧと２００６年に結婚し、０８年７月に長男、１１年５月に長女を出産した。