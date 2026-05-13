お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄がCMキャラクターを務めている、ライオン「ストッパ下痢止め」について、11日に同社がコメントを発表。「現在総合的に対応を検討しております」とした。

お笑い芸人・中山功太へのいじめ騒動で話題となっている高橋は、同製品のCMキャラクターを15年間務めていた。現時点ではCMの放送予定はないとのことだが、13日時点では公式サイトに高橋の画像や動画が公開されている。高橋はバラエティー番組でお腹が弱いことを公表しており、「OPP（おなかピーピー）」という言葉を生み出している。高橋は自身のX（旧 Twitter）で謝罪したが、ライオンは「現在総合的に対応を検討」とコメントしており、今後については不透明だ。

タレントの不祥事によってCMが放送中止になったケースは多い。2020年、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が不倫報道によって芸能活動を自粛。出演していたCMやレギュラー番組が放送休止となった。CM降板などによって多額の違約金が発生したが、後に行われた会見で、違約金は自分で支払ったことを明かしている。

2023年には、俳優の広末涼子のW不倫疑惑が報じられた。報道を受け、出演していたキリンビール「本麒麟」のCM動画が公式サイトから削除された。当時広末が出演していたCMは全4社。キリンビールを含め、すべての企業が広告を削除する事態にまで発展した。

2024年には、タレントのフワちゃんが出演していた「Google Pixel」のCMが非公開に。

同年にお笑いタレントのやす子に対して不適切投稿をしたことにより、批判が殺到していた。

昨年は、俳優の永野芽郁の不倫疑惑が大きな話題となった。俳優の田中圭との関係が報じられるとSNSで大炎上。サントリーやJCBなど、永野をCM動画や画像で起用していた全9社が広告を削除した。

ライオンの対応はまだ確定していないが、高橋がレギュラー出演中のNHKの番組については、12日にNHK広報局が継続を発表した。同日、中山は自身のXで「いじめられていた」という表現について「完全に不適切でした」と謝罪。この投稿が高橋の今後にどのように影響するのか。多くのファンが注目している。