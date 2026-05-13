左から、「32U721SB-W」、「27U511SB-W」、「24U511SB-B」

LGエレクトロニクス・ジャパンは、独自OS「webOS」を搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデルとして、31.5型4Kモニター「32U721SB-W」、27型フルHDモニター「27U511SB-W」、23.8型フルHDモニター「24U511SB-B」の3機種を順次発売する。32U721SB-Wと24U511SB-Bは2026年5月中旬より、27U511SB-Wは2026年6月中旬より順次発売する。

価格はいずれもオープンで市場想定価格は32U721SB-Wが8万円前後、27U511SB-Wが4万3,000円前後、24U511SB-Bが3万8,000円前後。

LG Smart Monitorシリーズは、PCやスマートフォンなどの外部機器に接続しなくても、インターネット接続により動画配信サービスやWebブラウジングを利用できるスマートモ二ター。YouTube、TVer、Netflixなど、600以上のVODアプリを利用できる。

また、AirPlay 2とMiracastにも対応。iPhoneやiPadなどのiOSデバイス、Android搭載デバイスと連携し、スマートフォンやタブレット上のコンテンツをモニターに表示できる。専用リモコンも付属し、LG ThinQアプリを使えば、リモコン操作のほか、ポインター操作、文字入力、音声操作も行なえる。

32U721SB-W

32U721SB-W

31.5型/3,840×2,160ドットの4K解像度に対応したスマートモニター。フルHDの4倍の作業領域を持ち、複数ウィンドウを使った作業や高精細な映像視聴に向いている。

色域はDCI-P3 90％(標準値)をカバーし、HDR10にも対応。映像コンテンツを精緻な色彩で表示できるとうたう。

インターフェイスにはUSB Type-Cを備え、映像出力、データ転送、USB Power Deliveryによる最大65W給電に対応。ノートPCとケーブル1本で接続でき、デスク周りをすっきりまとめられる。

目への負担に配慮した機能として、紙に近い色温度で表示しブルーライトを抑える「アイケアモード」や、画面のちらつきを抑える「フリッカーセーフ」も搭載する。

27U511SB-W / 24U511SB-B

「27U511SB-W」(左)と「24U511SB-W」(右)

27U511SB-Wは27型、24U511SB-Bは23.8型のフルHD(1,920×1,080ドット)スマートモニター。いずれもIPSパネルを採用し、広視野角と自然な色再現を特徴とする。

色域はsRGB 99％(標準値)をカバー。HDR10にも対応し、写真や映像を鮮やかに表示できるという。

リフレッシュレートは120Hz。Webブラウジングやマルチウィンドウ操作、高フレームレート動画の視聴などで滑らかな表示が可能なほか、FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツでも高い視認性を提供する。