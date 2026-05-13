ファッショナブルで扱いやすい原付二種スクーター

ヤマハモーターインディアは2026年4月に、先進機能と環境性能を両立したプレミアムスクーター「Fascino 125 Fi Hybrid（ファッシーノ125 Fiハイブリッド）」の2026年モデルを発表しました。

このモデルはインド市場向けのプレミアムな一台として位置づけられ、洗練されたデザインの中に快適性と先進技術を融合させています。

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パワートレインには、フューエルインジェクション（Fi）を備えた排気量125ccの空冷4ストロークSOHC 2バルブ ブルーコア・ハイブリッドエンジンが搭載されています。

このエンジンは最高出力6kW (8.2PS)／6500rpm、最大トルク10.3Nm／5000rpmを発揮します。スマートモータージェネレーター（SMG）が組み込まれており、静かなエンジン始動と加速時のパワーアシストを実現しています。さらに、燃費向上に貢献するアイドリングストップ機能（Automatic Stop & Start System）を備えるほか、エタノールを20%混合したE20燃料にも対応しています。

外観は流線型でスマートなプロファイルを特徴としており、スタイリッシュなLEDヘッドライトにはDRL（デイタイムランニングライト）が備わり、目を引くLEDテールライトも装備します。

一部の上級グレードでは、カラーTFTメーターを介してスマートフォンアプリ「Y-Connect」と連携させることが可能です。この機能により、ターンバイターン方式のナビゲーション、音楽コントロール、着信・SMS・メール通知、スマートフォンのバッテリー残量表示、燃費トラッカー、最終駐車位置の記録、故障通知といった多彩な情報を利用できます。

実用性も高く、シート下には21リットルの大容量収納スペースを確保しています。このほか、多機能キースイッチや快適な座り心地のワイドシートも備わります。

98kgという軽量なボディによる優れた足つき性も魅力の一つで、燃料タンクの容量は5.2リットルです。足回りには、テレスコピックサスペンションと110mm幅のリアタイヤが採用されています。

カラーバリエーションとして、ドラムブレーキ仕様には「ビビッドレッド」、「メタリックホワイト」、「メタリックブラック」が用意されています。ディスクブレーキ仕様では「クールブルーメタリック」、「ダークマットブルー」、「メタリックライトグリーン」が設定され、最上級グレードの「S」には「マットブラック」と「マットグレー」がラインナップされています。

価格設定は、ドラムブレーキ仕様が7万7200ルピー（日本円で約13万円）からです。ディスクブレーキ仕様は8万9000ルピー（約15万円）からに設定されています（※価格は共に5月上旬の為替レートで換算）。

同モデルに対し、ネット上やSNS上では「流線型でオシャレ」「キュートでモダンな外観が良い」とデザイン面を高く評価する声や、「小柄な人や女性でも取り回しがしやすい」「軽くて扱いやすそう」といった、実用性や運転のしやすさを評価するコメントも見られます。

スマートフォンアプリ（Y-Connect）との連携機能について、「ターンバイターン方式のナビゲーションや、スマホの通知機能までメーターに表示できるのはすごい」「最近の原付二種はハイテクになっている」と、プレミアムスクーターならではの豪華な装備に感心する声も見受けられました。