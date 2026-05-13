体調不良の高橋文哉、現状報告「来週は元気な声をお届けできる様」生放送当日欠席していた
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の高橋文哉（25）が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。同月12日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）を欠席したことについて触れた。
【写真】高橋文哉の代役務めた34歳元人気アイドル
体調不良により同番組を欠席していた高橋は「昨日のラジオを体調不良でお休みを頂いてご心配とご迷惑をおかけしました」とつづり「体調は回復しています」と報告。続けて「来週は、元気な声をお届け出来る様体調の回復に努めます」「来週！一緒に楽しませてください」と次週の放送について触れた。また、12日は同番組の代わりに女優の松井玲奈がパーソナリティを務める同局系ラジオ番組「松井玲奈のオールナイトニッポンX」が放送されたことについて「ラジオ代打を務めて下さった松井玲奈さんありがとうございました」と感謝を記していた。
12日、同番組の公式SNSでは「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます」と発表。「今夜24時からは、『松井玲奈のオールナイトニッポンX』を放送いたします」と伝えていた。（modelpress編集部）
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◆高橋文哉「体調は回復しています」
体調不良により同番組を欠席していた高橋は「昨日のラジオを体調不良でお休みを頂いてご心配とご迷惑をおかけしました」とつづり「体調は回復しています」と報告。続けて「来週は、元気な声をお届け出来る様体調の回復に努めます」「来週！一緒に楽しませてください」と次週の放送について触れた。また、12日は同番組の代わりに女優の松井玲奈がパーソナリティを務める同局系ラジオ番組「松井玲奈のオールナイトニッポンX」が放送されたことについて「ラジオ代打を務めて下さった松井玲奈さんありがとうございました」と感謝を記していた。
◆高橋文哉、12日放送「高橋文哉ANNX」欠席していた
12日、同番組の公式SNSでは「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます」と発表。「今夜24時からは、『松井玲奈のオールナイトニッポンX』を放送いたします」と伝えていた。（modelpress編集部）
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