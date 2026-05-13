東京都内の公立小学校教諭の男が教え子の小学3年生の女子児童のスカートの中を盗撮したとして逮捕・起訴された事件で、警視庁はこの女子児童の水筒の飲み口に下半身をこすりつけるなどしたとして教諭の男を再逮捕しました。

【写真を見る】小3女子児童（9）の水筒に下半身をこすりつけるなどした疑いで都内公立小学校教諭の男（39）を再逮捕 他の児童の水筒や体操着についても同様の行為か 警視庁

器物破損の疑いで再逮捕されたのは、都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（39）です。

若松容疑者は去年10月、勤務先の小学校で教え子で当時、小学3年生の9歳の女子児童の水筒の飲み口に下半身をこすりつけるなどした疑いがもたれています。警視庁によりますと、若松容疑者は休日に出勤した際、教室に女子児童が忘れた水筒を見つけ、スマートフォンで動画を撮影しながら犯行に及んでいたということです。

取り調べに対し、若松容疑者は容疑を認めたうえで、「罪悪感をおぼえましたが、興奮感の方が勝りました」などと供述しているということです。

若松容疑者は、同じ女子児童に対してスカートの中を撮影した疑いでも逮捕・起訴されていますが、警視庁は、若松容疑者が他の児童の水筒や体操着についても同様の行為を繰り返していたとみて調べています。