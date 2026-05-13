スタバ中目黒の「ロースタリー 東京」に初のモーニングプレートが登場！ 夏を感じる和素材×トロピカルの新作もレビュー

スタバ中目黒の「ロースタリー 東京」に初のモーニングプレートが登場！ 夏を感じる和素材×トロピカルの新作もレビュー