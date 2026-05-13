愛するペットを失った深い悲しみによって、精神的、または身体的に不調が出る状態を『ペットロス』と言います。では、具体的にペットロスになっているとき、どのような症状が現れるのでしょうか。

1.無気力状態や食欲不振に陥る

愛するペットを失った悲しみに押しつぶされそうになり、「何もしたくない」「外に出たくない」「誰とも会いたくない」と無気力に陥ってしまう人は多くいます。

また、「何もしたくない」がエスカレートすると、食欲も失われてしまい、食べることすらままならなくなることも。このような状態に陥っている人は、ペットロスの症状が現れている状態です。

2.情緒不安定になったり涙が止まらない

ペットロスになっている人は、情緒が不安定になりがちです。些細なことでイライラしてしまったり、何もないのに突然泣きたくなったり、意味もなく涙が止まらなくなったりすることも。

中には、情緒不安定さを家族や同僚など、周囲の人に八つ当たりしてしまうこともあり、周りの人も「なんだか様子がおかしい」と感じるケースもあります。

3.睡眠障害を発症する

なぜか寝つきが悪い、反対に一度寝たらなかなか起きられなくなってしまったという変化も、ペットロスでよく見られる症状の1つです。

寝る前に亡くなったペットのことを考えすぎて眠れなくなったり、一度寝ても夜中に何度も目覚めてしまうといった変化が起きている場合は、一度、心療内科の受診もお勧めします。

4.幻聴や幻覚を見聞きする

「あれ？近くを走る音が聞こえた」とか「そこのドアの前を何かが横切った気がする」など、ペットロスになっている人の中には、亡くなったペットの幻聴や幻覚を見聞きする人もいます。

あまりにもペットを恋しく思っていたり、ペットに対して後悔の念を強く抱いていたりすると、こうした症状が起きることも。

5.頭痛やめまいといった身体的症状が現れる

ペットロスは、精神的な不調だけではありません。頭痛やめまいといった身体的症状が現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。

ペットロスとして認識されにくい症状ですが、大切なペットが亡くなった直後、このような症状が現れている場合は「私、ペットロスかも」と自覚し、精神的な不調と向き合うことも大切です。

愛犬を亡くした飼い主へのタブー行為

愛犬を亡くした飼い主を元気付けようと取った行動が、かえって相手を傷つけてしまうことがあります。以下の行動は、愛犬を亡くした飼い主の心の負担を増やしてしまうので控えましょう。

新しい犬のお迎えを勧める 犬の死を軽く見るような発言 元気を出すように無理強いする発言 悲しい気持ちを否定するような言葉 死因を尋ねる 後悔の念を増幅させる発言

上記の行為は、よりペットロスの人を追い詰めかねません。症状がより悪化してしまい、うつ病を発症するケースもあります。言葉選びは慎重に行いましょう。

ペットロスを少しずつ緩和させていくヒント

もしも自分や家族がペットロスに陥ったとき、まずは大切なペットを亡くした悲しみや怒りと向き合いましょう。

無理に元気を取り戻そうとする必要はありません。泣きたい時は泣き、怒りを抱えている時は紙に書き出したり話を聞いてもらったりしてください。自分の今の素直な気持ちと向き合いましょう。

その後、気持ちが少しだけ落ち着いてきたら、愛犬の遺品を整理しつつ、思い出を振り返ります。楽しかったこと、嬉しかったこと、印象に残っていること、後悔したこと--さまざまな思い出を振り返り、愛犬との思い出をしっかり自分の中に落とし込み、昇華させましょう。

この段階の途中で、ペットロスが緩和されたり、かえって後退したりすることもあるかもしれません。

しかし、焦りは禁物です。自分ひとりで抱え込まず、誰かと対話することで症状が緩和されることも多いので、家族や友人、あるいはカウンセラーに話を聞いてもらう手段も検討してみましょう。

まとめ

ペットロスは、簡単に緩和できる症状ではありません。無理に焦って元気を取り戻そうとせず、少しずつ愛犬との思い出や自分の気持ちと向き合うことが第一歩です。周りはそんな本人の様子を見守りつつ、時には話を聞いて気持ちに寄り添ってください。

(獣医師監修：寺脇寛子)