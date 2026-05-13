武蔵小杉駅すぐの「こすぎコアパーク」で2026年5月14日から17日の4日間、「クラフトビール総選挙2026 in 武蔵小杉」が開催される。全国各地のクラフトビールを取り扱うドリームビアが主催するビールイベントで、北海道から沖縄まで各エリアからピックアップされた国産クラフトビール20銘柄が集結する。入場無料。

飲んで、選んで、推しビールに投票する

ドリームビアは、業務用と同じプロ仕様のビールサーバーで、全国90の醸造所による270以上のクラフトビールを過程で楽しめる会員制サービスを提供する企業。今回のイベントではそのうちの20種類を選定し、実際のビールサーバーで使い勝手を感じてもらうことも狙い。

イベントでは、ただ飲むだけでなく「参加できる」楽しさを演出。エリアごとに銘柄が並ぶ飲み比べコーナーで自分だけの推しビールを探せるようにし、お気に入りの一本が決まったらLINEを通して投票することで「総選挙」を実施する。

ビール価格は900円からで、公式LINEを友達として追加すると1商品につき100円引きになる。開催時間は平日が11時から21時まで、土日は10時から21時までで、ラストオーダーはいずれも20時30分。キャッシュレス決済のみ対応で、キッチンカーによるフードも提供される。雨天決行・荒天中止。

全国のクラフトビール20銘柄を武蔵小杉で飲み比べ。「クラフトビール総選挙2026」5月14日開幕（7枚）