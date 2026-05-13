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金融系YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【結論出ました】FANG+とNASDAQ100、新NISAで投資するならどっち！？損しないためのかしこい選び方を徹底解説します！」と題した動画を公開した。動画では、FPや宅建の資格を持つラプトル博士が、新NISAでの投資先として人気を集める「FANG+」と「NASDAQ100」の特徴を整理し、どちらを選ぶべきかを徹底解説している。



ラプトル博士はまず、両指数の最新の採用ルールを解説。「FANG+」は10銘柄に均等加重で集中投資する超攻撃型の指数であり、新たにマイクロンが採用されたことで、AI関連企業への集中度がさらに高まったと指摘する。一方の「NASDAQ100」は、100銘柄に時価総額加重で分散投資を行い、新たにファストエントリー制が導入されたことで、上場直後の次世代の超大型企業をいち早く取り込めるようになったと説明した。



続いて、両者を5つの軸（分散性、リターン、リスク、コスト、将来性）で比較。長期的なリターン面ではFANG+が優勢であるものの、直近1年では両者のリターンが逆転している点に言及した。さらに、リスク（価格のブレ幅）においては、FANG+の標準偏差がNASDAQ100の約1.2倍あり、下落時のダメージも大きくなる傾向があるため、「暴落時に冷静に対処できる心構えと握り続けられる長期視点が必要」と警鐘を鳴らした。



最後に、視聴者のタイプ別に投資判断のポイントを提示。これからハイテク株投資を始める初心者には、「分散されたNASDAQ100で値動きの感覚を掴むのが手堅い」とアドバイスを送った。単なるリターンの比較にとどまらず、自身のリスク許容度や投資スタイルを見つめ直すきっかけとなる、実践的な解説動画となっている。