アメリカ司法省は11日、カリフォルニア州アルケイディアの市長を中国政府の工作員として活動した疑いで訴追したと発表しました。

アメリカ司法省によりますと、中国政府の工作員として活動した疑いで訴追されたのは、カリフォルニア州アルケイディアの市長、アイリーン・ワン容疑者（58）です。

ワン容疑者は市長に就任する前の2020年から2022年にかけ、中国政府関係者の指示を受け、自身が運営する中国系アメリカ人向けのニュースサイトに親中的な内容を投稿していた疑いがあるということです。

投稿の中には中国・新疆ウイグル自治区でのジェノサイド＝集団虐殺や強制労働について、「存在しない」と否定した上で、「そのようなうわさを広めることは中国の発展を阻害することにつながる」などと掲載していたとしています。

ワン容疑者は容疑を認め、検察との司法取引に応じていて、有罪となれば、最長で禁錮10年が科されます。

アメリカメディアによりますと、ワン容疑者はおよそ30年前に中国からアメリカに移住していて、2022年に市議に当選し、今年2月にアルケイディアの市長に就任していました。

ワン容疑者は11日、市長を辞職しています。

アルケイディアはロサンゼルス近郊にある中国系の住民が多い地域として知られています。