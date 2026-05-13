【「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」・「HG 1/144 01ガンダム【再販】」・「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」】 5月15日11時～5月27日15時 抽選販売予定 価格：2,420円～

「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」、「HG 1/144 01ガンダム【再販】」、「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」の抽選販売を5月15日11時から行なう。先着順ではなく、申込み数量はそれぞれひとり1個まで。受付期間は5月27日15時までで、当選発表は5月29日の予定となっている。

価格は「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」が2,860円、「HG 1/144 01ガンダム【再販】」が2,420円、「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」が2,530円。

今回抽選販売が実施されるのは、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場するモビルスーツを1/144スケールで再現したプラモデル。ジオン公国軍が開発したモビルスーツ「ギャン(ハクジ装備)」の特徴的な機体カラーを成形色で再現したモデルのほか、「01ガンダム」の特徴的な頭部を新規造形で再現したモデル、セイラ専用軽キャノンの特徴的なトリコロールカラーを成形色で再現モデルがそれぞれラインナップされている。

「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」

9月発送予定

価格：2,860円

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より、「ギャン(ハクジ装備)」がHGシリーズで登場。特徴的な機体カラーが成形色で再現されており、各種武装に加え印象的な武装であるハクジやギャン・シールドが付属する。

ギャン・シールドは可動し、ミサイルハッチ展開ギミックを再現

モノアイが可動することによって、目力が宿り、迫力ある劇中ポージングを細部まで再現可能

ハクジ保持用の専用の台座が付属

【HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)】

付属武装：ビーム・サーベル/ギャン・シールド/ハクジ

付属品：ハクジ保持用台座

「HG 1/144 01ガンダム【再販】」

8月発送予定

価格：2,420円

【HG 1/144 01ガンダム【再販】】

付属武装：ビーム・ライフル/ビーム・サーベル×2/ハイパー・バズーカ/シールド

付属品：ハンドパーツ一式/ジョイントパーツ一式

「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」

10月発送予定

価格：2,530円

【HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】】

付属武装：ビーム・ライフル/ビーム・サーベル/ビーム・キャノン砲/ハンマー

付属品：ハンドパーツ一式

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