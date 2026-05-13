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menuが5月14日より「たばこ」の注文受付を開始！未成年への譲渡でアカウント永久停止の危険も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターが、「【トラブル増加？】menuがついに"たばこ販売"を解禁！配達員にとってはリスク増大も？」と題した動画を公開した。フードデリバリーサービス「menu」が5月14日よりたばこの注文受付を開始したことを受け、配達員目線でのリスクや報酬増の可能性について詳細に解説している。



今回のたばこ販売解禁は、フードデリバリー業界としては初の取り組みとなる。レクターは、menuがローソンと提携している背景から、au経済圏のサブスクリプションサービスである「Pontaパス」の加入者増加を狙った施策ではないかと推測した。



配達員への通知によれば、たばこ配達時には厳格なルールが適用される。注文者に対しては置き配の設定が不可となり、配達時の注文番号読み上げや、20歳未満と疑われる場合の身分証提示が求められる。配達員側で最も懸念されるのが法的リスクだ。「確認を怠り20歳未満の方へたばこを譲渡した場合には、配達したクルー自身が法的な罰則（過料など）の対象となる可能性がある」と明記されており、違反した場合はアカウントの永久停止だけでなく法的責任を問われる危険性がある。



配達員は注文受諾時のポップアップ表示でたばこが含まれているかを確認でき、受諾後2分以内であればキャンセルが可能だ。ただし、商品準備完了後に配達員が長時間決まらない「お得意様案件」についてはキャンセルができないため、たばこ案件を避けたい場合は注意が必要だと警鐘を鳴らした。



一方で、稼ぎやすくなる可能性についても言及。たばこは定期的に購入されるため全体の注文数が増加することに加え、セブンナウの仕組みを参考にすれば通常よりも配達料が高く設定される可能性があり、配達員への報酬アップも期待できる。「この件に関してはポジティブ寄りの意見」と前向きな姿勢を見せつつも、Uber Eatsなど他社が同様の仕組みを導入した場合の影響についても注視していく構えだ。



menuの新たな取り組みは、配達員に注文増加という恩恵をもたらす反面、未成年への販売防止という重い責任を伴う。今後デリバリー業界全体でたばこ販売がどのように拡大していくのか、各社の動向から目が離せない。