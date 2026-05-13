北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故で、バスを手配した五泉市のバス会社「蒲原鉄道」の関係者が読売新聞の取材に応じ、約２５年にわたる同校と同社の関係について証言した。

同社関係者によると、両者の関係は２０００年頃から始まった。同校では当時、部活動の遠征での移動は顧問らがレンタカーを運転していたが、同年頃から同社がバスと運転手の手配をするようになった。

今回の事故を起こしたバスは同社が手配したレンタカーで、事業用の「緑ナンバー」ではなかった。このため、福島県警や国土交通省は白ナンバーのバスで有償送迎を行う違法な「白バス行為」にあたるかを調べている。

同社関係者は、当時の同社幹部が社内で「レンタカーの手配は問題ないけど、運転手を手配すると法令違反になるからするな」と指示していたと明らかにした。

同社にとって同校は、２０２３年度の途中まで同校のスクールバスの運行を請け負うなど重要な取引相手だった。「ずっと築き上げたものを潰すわけにはいかないというプレッシャーはあったはずだ」。同社関係者は、社内の担当者が置かれた立場をそう推し量った。

「何百キロも走ると知っていれば断るように説得できた」

福島県郡山市の磐越道で起きた６日のバス事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）は、事故の５日前にも県内の高速道路で交通事故を起こしていた。車の修理を請け負った自動車整備会社の男性（７３）が読売新聞の取材に応じた。

男性によると、男とは１５年来の付き合いだが、最近は動作が遅く、「瞬間的な行動はできない」様子だった。ここ２か月間で４、５回ほど立て続けに事故を起こしており、今月１日の事故では男性が手配した代車が破損した。

事故後、男からは「代車を返したい。それで免許証を返納する」と伝えられたという。男性は「子どもたちを乗せて何百キロも走ると知っていれば、そんな仕事は断るように説得した。止められた事故なのに……」と言葉を詰まらせた。

国交省、北越高校で聞き取り調査

金子国土交通相は１２日の閣議後記者会見で、１１日に北越高校で聞き取り調査を行ったことを明らかにした。蒲原鉄道との契約関係などを確認し、関係資料の提供を受けたという。

金子氏は「部活動をはじめとした学校教育活動における移動時の安全確保について、どのような対策が効果的か文部科学省とともに検討していく」と述べた。

国交省北陸信越運輸局は１１日、蒲原鉄道の事務所に監査に入った。同社が同校にレンタカーのマイクロバスを手配し、運転手を紹介した行為が道路運送法に違反する「白バス行為」にあたるかを調べている。

同局は７日にも同社事務所への立ち入り調査を行ったほか、８日には同社の営業担当者にバスを貸し出したレンタカー店にも監査に入っている。